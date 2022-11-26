Об этом 24 каналу рассказал российский политолог и общественный деятель Аббас Галлямов. Ранее сообщалось о том, зачем Путин встретился с "матерями".
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Путин настоящий лицемер
Галлямов отметил, что Путин снова продемонстрировал свое лицемерие на встрече с "матерями". Он умеет это делать либо с детства, либо со времен службы в КГБ. Там, если ты не можешь быть "хамелеоном", ты не построишь карьеру.
Для чекиста это азы мастерства. Чекист, который не умеет придуриваться – это плохой чекист. Для чекиста принципиально важно уметь обмануть человека и не доверять ему,
– заметил российский политолог.
Он добавил, что там раздавались абсолютно абсурдные фразы. Однако умереть за империю для них почетно. Так они полагают.
Галлямов рассказал, как провалился кастинг "мамочек" для Путина: смотрите видео
Кастинг "матерей" провалился
По словам российского общественного деятеля, кастинг этих "матерей" провалился. Организаторам этой встречи нужно было найти людей, подпадающих под три категории:
- Быть матерью мобилизованного россиянина.
- Быть представительницей просто народа.
- Быть лояльной к Путину, чтобы молча слушать весь маразм и кивать головой.
"Весь административный аппарат в их распоряжении. Однако на всю страну они не смогли найти 20 человек", – подчеркнул Галлямов.
Он продолжил, что есть две возможные причины этого:
- В России не так много действительно лояльных к Путину людей.
- Путин настолько не любит простой народ, что даже видеть его не хочет.
Они были вынуждены в момент, когда не нашли лояльных, брать своих чиновниц, активисток, социально близких к Путину. К нему приводят социально приближенных, чтобы они играли простой народ,
– подчеркнул российский политолог.
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