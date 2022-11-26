Про це 24 каналу розповів російський політолог та громадський діяч Аббас Галлямов. Раніше повідомлялось про те, навіщо Путін зустрівся з "матерями".

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Путін справжній лицемір

Галлямов зазначив, що Путін знову продемонстрував своє лицемірство на зустрічі з "матерями". Він уміє це робити або з дитинства, або з часів служби в КДБ. Там, якщо ти не можеш бути "хамелеоном" – ти не побудуєш кар'єру.

Для чекіста це ази майстерності. Чекіст, який не вміє придурюватись – це поганий чекіст. Для чекіста принципово важливо вміти обдурити людину й не довіряти їй,

– зауважив російський політолог.

Він додав, що там лунали абсолютно абсурдні фрази. Однак умерти за імперію для них почесно. Так вони вважають.

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Кастинг "матерів" провалився

За словами російського громадського діяча, кастинг цих "матерів" провалився. Організаторам цієї зустрічі треба було знайти людей, які підпадають під три категорії:

Є матір'ю мобілізованого росіянина.

Представниця просто народу.

Лояльна до Путіна, аби мовчки слухати весь маразм і кивати головою.

"Увесь адміністративний апарат у їхньому розпорядженні. Однак на всю країну вони не змогли знайти 20 людей", – наголосив Галлямов.

Він продовжив, що є 2 можливі причини цього:

У Росії не так багато справді лояльних до Путіна людей.

Путін настільки не любить простий народ, що навіть бачити його не хоче.

Вони були вимушені в останній момент, коли не знайшли лояльних, брати своїх чиновниць, активісток, соціально близьких до Путіна. До нього приводять соціально наближених, аби вони грали простий народ,

– підкреслив російський політолог.

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