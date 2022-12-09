Премьер Индии отменил встречу с Путиным: при чем здесь война в Украине и ядерное оружие

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил очную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Она должна была состояться в декабре.

Таким образом, российско-индийский саммит в этом году не состоится. Об этом сообщили чиновники, знающие о ситуации.

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Почему премьер Индии отменил встречу с Путиным

Источник сообщает, что решение индийского премьера связано с войной в Украине, в частности с угрозами России применить ядерное оружие.

Впрочем, отмена саммита не означает ухудшения отношений между Дели и Москвой, однако Моди считает, что встреча с российским диктатором не принесет ему выгоды.

Российско-индийский саммит проходил ежегодно с начала 2000-х и был отменен лишь однажды во время пандемии коронавируса в 2020 году.

Один из российских чиновников заявил, что то, что саммит не состоится, стало ясно еще в сентябре. Тогда на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане Моди заявил Путину, что нынешние сутки – "не время войны".

Путин клянчит общую систему безопасности у СНГ и ШОС

Напомним, что Владимир Путин обратился к министрам обороны стран членов ШОС и СНГ, чтобы пожаловаться на Украину. Он ищет поддержку и защиту и просит общую систему безопасности.

Российский диктатор говорил, что "конфликтный потенциал увеличивается в мире из-за попыток Запада сохранить любыми средствами свое доминирование". Мол, Запад сознательно уходит на умножение хаоса и обострение международной обстановки. Более того, заявил, что "Запад превратил Украину в колонию и использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России".