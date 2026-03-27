Хочет весь Донбасс: FT раскрыло детали встречи Путина с олигархами, где он просил деньги на войну

Российский президент Владимир Путин в рамках недавней закрытой встречи с олигархами страны заявил о намерении продолжать войну против Украины, пока не захватит всю территорию Донецкой области.

Для этого он попросил бизнесменов сделать взносы в государственный бюджет, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника, ознакомленных с разговорами.

О чем Путин говорил с олигархами?

По словам собеседников, риторика Владимира Путина свидетельствовала о его намерении продолжать войну в Украине, несмотря на нагрузку на бюджет, для оккупации остальной территории Донецкой области, которые находятся под контролем Украины.

По данным источников, потребность в продолжении войны против Украины российский диктатора объяснил отказом Киева добровольно вывести войска с Донбасса во время последних раундов трехсторонних переговоров с участием Вашингтона.

Отмечают, что Владимир Путин отрицает идею создания "специальной экономической" или "демилитаризованной" зоны при поддержке США из-за позиции Киева относительно того, что отказ от Донбасса является для него "красной линией".

Согласно обнародованной информации, по меньшей мере 2 российских олигарха предложили свою помощь во взносах, в частности, бизнесмен Сулейман Керимов сообщил Путину, что готов предоставить 100 миллиардов рублей.

Также присоединиться к такой инициативе решил металлургический магнат Олег Дерипаска. Сейчас имена остальных лиц, присутствующих на встрече, не указывают. Также доподлинно неизвестно, согласился ли кто-то еще поддержать взносы.

Как это комментируют в Кремле?

Как сообщает российское пропагандистское издание "ТАСС" представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что идею взносов якобы предложил не Владимир Путин, но он, мол, поддержал инициативу бизнеса помочь.

Он сказал, что участник закрытой встречи с российским президентом сам хотел передать Москве солидную сумму из-за "благодарности". Более того, по его словам, информация о взносах на войну якобы не соответствует действительности.

Что этому предшествовало?