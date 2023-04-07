Каждый подобный инцидент уничтожает репутацию Путина, от которой и так почти ничего не осталось. Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов.
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Политолог убежден, что в Кремле глобальное значение этому не придали, но такое поведение послов стало очередной символической историей.
Все работает против Путина
В политическом смысле сейчас все работает против Путина, считает Галлямов.
Когда диктатор был успешным и уважительным, подобных мелочей никто бы не заметил. Поскольку теперь все его просто ненавидят и ищут подтверждения своих теорий, что фюрер сдался окончательно, поэтому даже в отсутствии аплодисментов от послов люди видят важный символизм.
Путин сейчас оказался в ситуации "подтолкни падающего", в Библии это описано "в убогого отнимут". В политическом смысле он уже убогий,
– добавил спикер.
Что известно о встрече Путина с послами
- 5 апреля проходило вручение верительных грамот послам иностранных стран, прибывших в Россию. В сети появилось видео с позорным моментом для кремлевского диктатора. Несколько раз он пытается завершить речь в ожидании аплодисментов, однако в зале царила тишина, присутствовавшие не издали никакой реакции на слова Путина.
- Напомним, что бурный анонс Путинской речи делал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, якобы президент России должен сделать очень важное заявление о геополитике.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что бункерному деду повезло, что он в ответ услышал тишину, а не просто шквал смеха.