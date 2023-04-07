Каждый подобный инцидент уничтожает репутацию Путина, от которой и так почти ничего не осталось. Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов.

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Политолог убежден, что в Кремле глобальное значение этому не придали, но такое поведение послов стало очередной символической историей.

Все работает против Путина

В политическом смысле сейчас все работает против Путина, считает Галлямов.

Когда диктатор был успешным и уважительным, подобных мелочей никто бы не заметил. Поскольку теперь все его просто ненавидят и ищут подтверждения своих теорий, что фюрер сдался окончательно, поэтому даже в отсутствии аплодисментов от послов люди видят важный символизм.

Путин сейчас оказался в ситуации "подтолкни падающего", в Библии это описано "в убогого отнимут". В политическом смысле он уже убогий,

– добавил спикер.

Галлямов прокомментировал политику Путина: смотреть видео