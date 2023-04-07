Кожен подібний інцидент знищує репутацію Путіна, від якої і так майже нічого не лишилося. Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов.

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Політолог переконаний, що в Кремлі глобального значення цьому не надали, але така поведінка послів стала черговою символічною історією.

Все працює проти Путіна

В політичному сенсі зараз все працює проти Путіна, вважає Галлямов.

Коли диктатор був успішним і поважним, подібних дрібниць ніхто б не помітив. Оскільки тепер всі його просто ненавидять і шукають підтвердження своїх теорій, що фюрер здався остаточно, тому навіть у відсутності аплодисментів від послів люди бачать важливий символізм.

Путін зараз опинився в ситуації "підштовхни того, що падає", в Біблії це описано "в убогого заберуть". В політичному сенсі він уже убогий,

– додав спікер.

Галлямов прокоментував політику Путіна: дивитись відео