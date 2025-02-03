Путин хочет встретиться с Трампом в одной из двух арабских стран, – Reuters

Россия рассматривает Саудовскую Аравию или Объединенные Арабские Эмираты как возможное место встречи Путина и Трампа. Ни одна из стран не будет иметь юридического права арестовать Путина.

С обеими странами Россия поддерживает нормальные отношения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему Путин выбрал эти страны

Россия рассматривает возможность организации встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах. Оба государства не входят в юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина, что ограничивает его возможности для зарубежных визитов, в частности в страны, такие как Бразилия или Южная Африка.

Трамп неоднократно заявлял о стремлении как можно быстрее прекратить войну в Украине и выразил готовность встретиться с Путиным. Путин в ответ поздравил Трампа с победой на выборах и заявил о готовности к переговорам, в частности по энергетике и ситуации в Украине.

Российские официальные лица неоднократно отрицали любые прямые контакты с США по подготовке телефонного разговора между Трампом и Путиным, который бы предшествовал встрече позже в этом году. В то же время анонимные источники сообщают, что высокопоставленные российские чиновники в последнее время посещали Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Некоторые представители дипломатических и разведывательных ведомств РФ выражают сомнения относительно возможности проведения саммита в Саудовской Аравии или ОАЭ.

Они аргументируют это тесными военными и безопасностными связями этих стран с США. Саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман был первым иностранным главой государства, которому Трамп позвонил после вступления в должность.

Отношения Путина и Мухаммеда бин Салмана

Саудовский принц поддерживает тесные личные контакты с Путиным с 2015 года. Это способствовало достижению нефтяного соглашения ОПЕК+. Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть, что является потенциальным козырем для России на переговорах.

Путин посещал Саудовскую Аравию и ОАЭ в 2023 году. В прошлом году он заявил, что благодарен Мухаммеду бин Салману за помощь в организации крупнейшего обмена заложниками между США и Россией со времен холодной войны.

Президент ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нагаян, как и Мухаммед бин Салман сохраняет нейтралитет в войне между Россией и Украиной и не приобщался к западным санкциям против Москвы.

Оба лидера также поддерживают регулярные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мухаммед бин Заид Аль Нагаян несколько раз посещал Россию за время войны, заявив во время своего последнего визита в октябре 2024 года, что готов поддержать усилия по достижению мира. Кроме того, ОАЭ неоднократно выступали посредником в обменах пленными.