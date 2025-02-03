З обома країнами Росія підтримує нормальні відносини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому Путін обрав ці країни

Росія розглядає можливість організації зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним у Саудівській Аравії або Об'єднаних Арабських Еміратах. Обидві держави не входять до юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна, що обмежує його можливості для закордонних візитів, зокрема в країни, такі як Бразилія чи Південна Африка.

Трамп неодноразово заявляв про прагнення якнайшвидше припинити війну в Україні і висловив готовність зустрітися з Путіним. Путін у відповідь привітав Трампа з перемогою на виборах та заявив про готовність до переговорів, зокрема щодо енергетики та ситуації в Україні.

Російські офіційні особи неодноразово заперечували будь-які прямі контакти зі США щодо підготовки телефонної розмови між Трампом і Путіним, яка б передувала зустрічі пізніше цього року. Водночас анонімні джерела повідомляють, що високопоставлені російські чиновники останнім часом відвідували Саудівську Аравію та ОАЕ.

Деякі представники дипломатичних і розвідувальних відомств РФ висловлюють сумніви щодо можливості проведення саміту в Саудівській Аравії або ОАЕ.

Вони аргументують це тісними військовими і безпековими зв’язками цих країн зі США. Саудівський наслідний принц Мухаммед бін Салман був першим іноземним главою держави, якому Трамп зателефонував після вступу на посаду.

Відносини Путіна та Мухаммеда бін Салмана

Саудівський принц підтримує тісні особисті контакти з Путіним з 2015 року. Це сприяло досягненню нафтової угоди ОПЕК+. Трамп закликав Саудівську Аравію і ОПЕК знизити ціни на нафту, що є потенційним козирем для Росії на переговорах.

Путін відвідував Саудівську Аравію та ОАЕ у 2023 році. Минулого року він заявив, що вдячний Мухаммеду бін Салману за допомогу в організації найбільшого обміну заручниками між США і Росією з часів холодної війни.

Президент ОАЕ Мухаммед бін Заїд Аль Нагаян, як і Мухаммед бін Салман зберігає нейтралітет у війні між Росією та Україною та не долучався до західних санкцій проти Москви.

Обидва лідери також підтримують регулярні контакти з президентом України Володимиром Зеленським.

Мухаммед бін Заїд Аль Нагаян кілька разів відвідував Росію за час війни, заявивши під час свого останнього візиту в жовтні 2024 року, що готовий підтримати зусилля з досягнення миру. Крім того, ОАЕ неодноразово виступали посередником в обмінах полоненими.