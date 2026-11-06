Путин не пойдет на встречу с Зеленским, пока не достигнет одной цели: что задумал Кремль

Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием Дональда Трампа может состояться значительно позже, чем того хочет украинская сторона. Кремль не заинтересован в переговорах, которые могут приостановить боевые действия без предварительных результатов на фронте, а спешка с проведением саммита может создать для Киева дополнительные риски.

Дипломат Вадим Пристайко в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, при каком условии Путин может согласиться на встречу с Зеленским, почему Трамп способен оказывать давление именно на Украину и какие опасности таит в себе возможный саммит лидеров.

Почему Путин не спешит встречаться с Зеленским

Разговоры о возможной встрече президентов Украины и России с участием Дональда Трампа активизировались на фоне обсуждения саммита "Группы двадцати" в Майами. Однако, как отметил Пристайко, американский президент не объявлял о конкретном приглашении Зеленского и Путина, а лишь ответил утвердительно на вопрос журналиста о такой возможности.

По мнению дипломата, сама встреча вполне возможна, однако ее сроки зависят прежде всего от позиции российского президента. Украина заинтересована в переговорах, ведь стремится к прекращению войны, тогда как Путин не хочет садиться за стол переговоров, если это может привести к прекращению боевых действий без выгодных для него результатов.

Это может произойти, как только Путин этого захочет. Потому что по очевидным причинам мы хотим этого еще вчера,

– пояснил Пристайко.

Он предполагает, что российский лидер может затягивать процесс, пока не увидит возможности добиться хотя бы минимальных успехов на фронте. Другой вариант – осознать, что военным путем желаемого результата не будет, и тогда согласиться на переговоры.

"Путин не хочет соглашаться ни на какую встречу, которая может привести к какому-либо прекращению военных действий до того момента, пока он не сможет обеспечить минимальные достижения на фронте", – подчеркнул дипломат.

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Почему встреча может обернуться давлением на Украину

Отдельный риск, по словам Пристайко, заключается в том, что Дональд Трамп может попытаться быстрее достичь договоренностей, убеждая не Россию, а Украину пойти на уступки. Дипломат объясняет это логикой так называемого "самого низко висящего плода" – когда сторона, от которой проще получить согласие, становится первой мишенью для давления.

И в данном случае на этих переговорах может сложиться так, что именно Украина станет тем самым плодом, который висит на дереве ниже всех. И для того, чтобы добиться прогресса, американский президент задумается, кого проще убедить: Путина или оказать давление на Украину,

– отметил он.

Пристайко предупреждает, что такое давление может касаться американской военной и технологической поддержки, в частности поставок систем Patriot и работы Starlink. В то же время Украина должна заранее определить свои "красные линии" и понимать, на какие компромиссы готова пойти, а какие уступки неприемлемы.

Нашим аргументом должны быть наши "красные линии", которые мы будем сдавать поочередно. Мы можем сдать эту линию, если добьемся, условно говоря, прекращения огня на год и так далее,

– пояснил дипломат.

По его мнению, Украине важно не полагаться только на личные договоренности лидеров или дипломатическое давление, а иметь четко проработанную позицию, подкрепленную военной стойкостью, поддержкой общества и помощью партнеров.