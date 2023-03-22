Такое мнение в эфире 24 Канала выразил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбарчук. По его словам, в результате визита Си Цзиньпина Россия не получила никаких гарантий.
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"Я сделал главный вывод, что для Си Цзиньпина Путин не Путин, а обученный "пудель" на коротком поводке. Что Путин получил в результате этого визита? Вот Си многое получил", – заметил он.
Путин не получил никаких гарантий от Си
Рыбарчук отметил, что во время встречи с Путиным Си Цзиньпинь получил гарантированные ресурсы, которые России больше некому продавать, и удовлетворил другие экономические потребности КНР.
А что получил Путин – никто не может сказать. Конечно, кроме слов, комплиментов. Особенно мне понравились последние слова Си, когда он сказал Путину: "Береги себя, друг",
– сказал аналитик.
Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" подчеркнул: в совместном заявлении от экспертов с обеих сторон говорится, что китайско-российский союз не военно-политический и не направлен против третьей стороны. Очевидно, что это не в интересах Кремля.
"Россия так и не получила гарантий в том, что будет газопровод "Сила Сибири-2". Не упомянуто о вооруженном союзе против Запада. Китай снова заявил, что не выступает против ни одной из сторон. Я могу много говорить о том, что получил Китай , но я реально не понимаю, что получил Путин", – отметил он.
Олег Рыбарчук добавил, что единственное достижение Путина – это сам факт приезда главы КНР, ведь теперь с ним не хотят видеться все цивилизованные страны.
Рыбарчук о встрече Путина и Си: смотрите видео
Визит Си Цзиньпина в Россию: коротко
- Китайский лидер 20 марта прибыл в Москву. Это его первый визит в страну-агрессорку за 4 года. Известно, что он прибыл в столицу террористического государства на борту самолета Boeing 747-89L.
- Военный преступник Путин пытался выпросить у китайской стороны реализацию совместных инициатив и проектов. Путин пытался убедить Цзиньпина в том, что Китаю нужны российские энергоносители.
- Кроме того, Россия пытается затянуть на свой рынок как можно больше китайских товаров, чтобы заменить ими продукцию брендов, вышедших из страны-террориста. Также Путин пожаловался китайскому лидеру из-за НАТО.
- Российские СМИ заявили, что Путин и Цзиньпин договорились о совместной защите интересов и совместных учениях. Россия и Китай выступают за объективное расследование взрывов на "Северных потоках".
- 22 марта Си Цзиньпин завершил программу государственного визита в Москву. Борт Си отбыл из московского аэропорта "Внуково-2". По случаю отлета главы КНР в аэропорту прошла торжественная церемония. Китайский лидер прошел по борту красной ковровой дорожкой в музыкальном сопровождении военного оркестра.