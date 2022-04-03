Встреча с Путиным будет исключительно как с политическим животным, – Давидюк

Встречу Владимира Зеленского с Путиным нужно использовать. Это может быть одним из инструментов завершения войны.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давидюк. Он заметил, что мы побеждаем Россию по многим фронтам – это правда. Но война продолжается на нашей территории, уничтожается инфраструктура, убивают наших людей.

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Время на нашей стороне, – Давидюк

Фото из освобожденной Киевской области доказывают, что оккупанты – просто чудовища. Россияне убивали пленных, связанных, беззащитных людей – это вызывает ярость и агрессию, сказал политолог.

Он объяснил, что встреча с Путиным ни в коем случае не будет такой, как переговоры с представителями цивилизованных стран. Глава Кремля – враг Украины.

Мы встречаемся с ним исключительно как с политическим животным, которое начало войну против нас,

– заявил Николай Давидюк.

Для Украины важно использовать все инструменты, чтобы принести мир.

"Время на нашей стороне, он (Путин – 24 канал) стареет, умирает. Место – нет, потому что это наша территория. Мы увидим, как эта империя упадет", – сказал Давидюк.

Николай Давидюк о вероятной встрече Зеленского с Путиным: смотрите видео