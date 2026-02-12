Миллиарды долларов Украине и позитивный сигнал от США: как прошла новая встреча "Рамштайн"

В четверг, 12 февраля, в штаб-квартире НАТО состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн". В частности, известно, что страны-союзники взяли на себя обязательства по поставкам Украине оружия в 2026 году на 38 миллиардов долларов.

Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция объявили большой пакет помощи на 500 миллионов долларов. Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие заметил, что основной фокус – это системы ПВО, ракеты к ним, дальнобойные снаряды, ракеты к самолетам F-16.

"Также сегодня утром стало известно, что Великобритания объявила большой пакет на полмиллиарда британских фунтов стерлингов тоже с фокусом на системы ПВО, на ракеты к ним и другое необходимое оборудование", – подчеркнул он.

Что стоит знать о встрече "Рамштайн"?

Даниэль Ткие рассказал, что на "Рамштайне" был, в частности, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Состоялась встреча министров обороны государств-членов Альянса. В ней принимал участие заместитель министра войны США Элбридж Колби. По сообщениям, встреча прошла достаточно положительно.

Ранее он выступал против НАТО, достаточно скептически об этом говорил. Но сегодня он уже имел такой положительный тон. Союзники договорились изменить структуру командования и взять на себя большую ответственность за оборону Альянса,

– сказал ведущий.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс осудил российские атаки. Он отметил, что страна делает и уже сделала большой вклад в оборону Украины. Через несколько недель там начинает работу новое правительство. Рубен Брекельманс покидает пост руководителя Минобороны и возглавит свою фракцию в нидерландском парламенте.

Я спрашивал его, будут ли дальше Нидерланды поддерживать Украину. Потому что у них будет новое коалиционное правительство. Он заверил, что будут. Они утвердили такое большое коалиционное соглашение о поддержке Украины на следующие четыре года, где уже утвердили и договорились о количестве оружия, которое будет предоставлено, и финансовый уровень помощи Украине,

– отметил Даниэль Ткие.

По его словам, ключевые партнеры, которые помогают Украине, в частности, Великобритания, настроены на помощь Украине и на увеличение поддержки. Однако в Брюссель не приехал министр войны США Пит Гегсет, а его заместитель Элбридж Колби.

Многие поначалу это восприняли как сигнал прохлады в отношениях. Но Элбридж Колби достаточно позитивно общался с Марком Рютте, изменил свою позицию. Сейчас уже не говорится о существенном выводе американских войск с европейского континента или о выходе Штатов из НАТО. Вместо этого они смогли договориться прежде всего об изменениях в командовании США. Во-вторых, о начале большой миссии на Арктике,

– добавил ведущий.

Кроме этого, Элбридж Колби отметил, что США должны заниматься своими военными делами в западном полушарии и не могут распылять свои военные ресурсы по всему миру. Поэтому Европа должна прежде всего сама больше брать на себя ответственность за оборону своего континента.

Поэтому утвердили изменения в структуре командования. С финансовой точки зрения тоже внедряются те решения, которые были приняты. 5% от ВВП на оборону должны тратить все государства НАТО в течение следующих нескольких лет, кроме Испании, которая пока не хочет этого делать. Они будут меньше тратить на оборону, учитывая свои проблемы. Однако ядерное сдерживание остается. Все ядерные силы, которые размещаются на европейском континенте, будут и в дальнейшем там базироваться.

Но основной месседж – Европа должна делать больше. Это играет в пользу Украины. Ведь сейчас активно развивается программа PURL, в частности, в рамках которой европейские союзники покупают оружие у американцев и затем поставляют Украине,

– пояснил Даниель Ткие.

Министр обороны Германии Борис Писториус комментировал, почему Украине не хватило ракет к системам Patriot. Речь идет о PAC-2 и PAC-3. Он отметил, что на прошлой неделе направил срочный запрос ко всем государствам-союзникам Украины по поставкам дополнительных ракет к системам Patriot, чтобы они заглянули на свои склады и осуществили дополнительные поставки этих ракет нашему государству.

