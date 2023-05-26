Такое мнение 24 Каналу выразил военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, враг способен сбить разве что одну из 10 ракет типа Storm Shadow.

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"Ракеты, которыми нас снабжают наши партнеры, могут поражать врага на расстоянии 500 километров. Российские средства противовоздушной обороны не способны справиться с этими ракетами", – констатировал Гетьман.

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Обратите внимание! Storm Shadow – франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля". Предназначена для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Может использоваться в любое время суток, при сложных метеоусловиях и при применении средств радиоэлектронного противодействия.

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Гетьман отметил, что позиция партнеров по передаче оружия Украине кардинально изменилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения России.

"Понемногу мир начинает понимать, что нам нужно оружие не только для удержания врага, но и для победы над ним", – сказал военный аналитик.

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