Таку думку 24 Каналу висловив військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, ворог здатний збити хіба одну з 10 ракет типу Storm Shadow.

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"Ракети, які нам постачають наші партнери, можуть уражати ворога на відстані 500 кілометрів. Російські засоби протиповітряної оборони не здатні впоратися з цими ракетами", – констатував Гетьман.

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Зверніть увагу! Storm Shadow – франко-британська авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля". Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених засобами протиповітряної оборони. Може використовуватися в будь-який час доби, за складних метеоумов і за застосування засобів радіоелектронної протидії.

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Гетьман зазначив, що позиція партнерів щодо передання зброї Україні кардинально змінилась, якщо порівняти з початком повномасштабного вторгнення Росії.

"Потроху світ починає розуміти, що нам треба зброя не лише для стримання ворога, а й для перемоги над ним", – сказав військовий аналітик.

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