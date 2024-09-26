Байден анонсировал новую встречу в формате "Рамштайн": когда она состоится

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден анонсировал новую встречу в формате "Рамштайн". Он созовет встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии в октябре.

В частности, эта встреча пройдет на уровне лидеров. Об этом стало известно из заявления лидера США, которое опубликовали на сайте Белого дома.

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Встреча "Рамштайн" в Германии в октябре на уровне лидеров

Я созову встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии в следующем месяце для координации усилий более 50 стран, которые поддерживают Украину в ее защите от российской агрессии,

– заявил американский президент.

Заметим, что это будет уже 25 по счету встреча союзников в формате "Рамштайн".

Важно! Днем 26 сентября стало известно, что США выделили Украине очередной пакет оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов США. Также были введены санкции против России. Детали и расширенный список того вооружения, которое будет передано Украине, читайте в материале 24 Канала.