ЕС может взять на себя ведущую роль в помощи Украине, если США ее сократят, – Каллас

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС готов взять на себя ведущую роль в поддержке Украины. Это может стать альтернативой, если Соединенные Штаты уменьшат свою помощь.

Её слова, произнесены перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" 9 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

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Сможет ли ЕС взять на себя роль США в поддержке обороноспособности Украины

По словам Каллас, ЕС может взять инициативу в свои руки, если американская поддержка уменьшится. Однако она отметила, что пока не стоит спекулировать на теме возможных изменений в политике США.

Каллас также подчеркнула, что Соединенные Штаты, независимо от администрации, "не заинтересованы в том, чтобы Россия была сильнейшей державой в мире".

На фоне заявлений Дональда Трампа о планах "быстрого завершения войны" в западных странах рассматривают варианты, при которых роль США в поддержке Украины может уменьшиться, а инициатива помощи перейдет к Евросоюзу.

Напомним, в Германии 9 января проходит 25-я встреча в формате "Рамштайн". 24 Канал информирует о ключевых моментах встречи.