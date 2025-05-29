Новое заседание в формате "Рамштайн" состоится на следующей неделе: известна дата

Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится уже на следующей неделе. Заседание в формате "Рамштайн" состоится в штаб-квартире НАТО, которая расположена в Брюсселе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НАТО.

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Новое заседание в формате "Рамштайн"

В Альянсе сообщили, что заседание в формате "Рамштайн" состоится в среду, 4 июня.

Встречу созывают Великобритания и Германия. При этом пока неизвестно, будет ли участвовать американская сторона.

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Напомним, предыдущее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 11 апреля в Брюсселе с участием более 50 стран. Во время встречи партнеры согласовали Украине новые системы ПВО, закупку боеприпасов и выделение денежной помощи.

Германия, Великобритания, Норвегия, Бельгия, Дания, Литва, Эстония и Нидерланды объявили о значительных пакетах военной помощи для Украины.

Еще один важный результат прошлого заседания, по данным Умерова, это создание коалиции РЭБ при лидерстве Германии.