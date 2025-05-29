Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу НАТО.

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Нове засідання у форматі "Рамштайн"

В Альянсі повідомили, що засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться в середу, 4 червня.

Зустріч скликають Британія та Німеччина. При цьому наразі невідомо, чи братиме участь американська сторона.

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Нагадаємо, попереднє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 11 квітня у Брюсселі за участі понад 50 країн. Під час зустрічі партнери погодили Україні нові системи ППО, закупівлю боєприпасів та виділення грошової допомоги.

Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Бельгія, Данія, Литва, Естонія та Нідерланди оголосили про значні пакети військової допомоги для України.

Ще один важливий результат минулого засідання, за даними Умєрова, це створення коаліції РЕБ за лідерства Німеччини.