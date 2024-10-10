В ближайшее время может быть подготовлен новый график "Рамштайна", – Зеленский

В ближайшее время может быть подготовлен новый график встречи в формате "Рамштайн". Ранее встреча была перенесена из-за изменения планов президента США Джо Байдена.

Об этом 9 октября во время пресс-конференции после саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" заявил Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что именно "лидерский формат Рамштайн является особенно весомым".

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Когда будет новый график "Рамштайн"

По словам президента, встреча в формате "Рамштайн", которая была в графике на этой неделе, пока перенесена и причины понятны.

Причина вполне очевидна – удары стихии по Америке, которые требуют максимального внимания президента Байдена к внутренней ситуации. Любой лидер в аналогичных обстоятельствах остался бы в своей стране,

– сказал Зеленский.

На встрече Зеленский намерен представить план победы как лидерам "Рамштайна", так и министрам обороны.

Поэтому есть понимание, что в ближайшее время может быть подготовлен новый график. На "Рамштайн" лучше всего скоординировать со всеми партнерами реализацию конкретного содержания плана победы. Прежде всего военных пунктов, которые усиливают нас на фронте,

– подчеркнул президент.

К слову, во время саммита Зеленский также рассказал, о чем говорится в первом пункте "Плана победы". По словам президента, этот план уже был представлен Соединенным Штатам – крупнейшему донору Украины в сфере безопасности.