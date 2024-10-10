Про це 9 жовтня під час пресконференції після саміту "Україна – Південно-Східна Європа" заявив Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що саме "лідерський формат Рамштайну є особливо вагомим".
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Коли буде новий графік "Рамштайну"
За словами президента, зустріч у форматі "Рамштайн", яка була у графіку цього тижня, наразі перенесена і причини є зрозумілими.
Причина цілком очевидна – удари стихії по Америці, які потребують максимальної уваги президента Байдена до внутрішньої ситуації. Будь-який лідер в аналогічних обставинах залишився б у своїй країні,
– сказав Зеленський.
На зустрічі Зеленський має намір презентувати план перемоги як лідерам "Рамштайну", так і міністрам оборони.
Тому маємо розуміння, що найближчим часом може бути підготовлений новий графік. На "Рамштайні" найкраще скоординувати з усіма партнерами реалізацію конкретного змісту плану перемоги. Передусім воєнних пунктів, які посилюють нас на фронті,
– підкреслив президент.
До слова, під час саміту Зеленський також розповів, про що йдеться у першому пункті "Плану перемоги". За словами президента, цей план вже був представлений Сполученим Штатам – найбільшому донору України у сфері безпеки.