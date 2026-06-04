Десятки дипломатов не побоялись шантажа Путина: в Киеве прошла встреча Рютте и союзников НАТО

Россияне в последние дни активно сыпали угрозами новых массированных ударов, в частности по Киеву. Звучали и призывы к иностранным гражданам как можно скорее выехать из столицы. Однако дипломаты не испугались угроз и остались в городе. А 3 июня в Украину прибыл и генсек НАТО Марк Рютте.

Он вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретился с союзниками Североатлантического альянса на территории заповедника "София Киевская". Об этом говорится в официальном сообщении МИД Украины.

Интересно Россиянам нужно разрешение Зеленского на проведение форума в Петербурге, как на 9 мая, – Рютте

Как прошла встреча Рютте с дипломатами в Киеве?

Сибига отметил, что Путину не удалось достичь своей цели с запугиванием международных дипломатов и заставить их покинуть Киев. Несмотря на угрозы, в украинскую столицу прибыли все члены Североатлантического совета НАТО – 32 чиновника во главе с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте.

Глава МИД отметил, что Владимир Зеленский и Марк Рютте совместно провели заседание Совета Украина – НАТО, а также отдельные двусторонние переговоры.

Как уточнил министр, ключевой темой всех встреч стало усиление защиты украинцев от российских ракетных атак. В частности, стороны обсудили дополнительные поставки систем Patriot и ракет PAC-3 для них. Отдельное внимание участники уделили развитию европейской системы противоракетной обороны.

Встреча дипломатов Североатлантического альянса в Киеве: смотрите фото МИД

По словам Сибиги, Украина готова присоединиться к этой инициативе и рассчитывает на тесное сотрудничество с союзниками для ускорения ее реализации. Во время переговоров также поднимали вопрос дальнейшей поддержки в рамках программы PURL, которая помогает украинским силам удерживать позиции на фронте.

Министр отметил, что сотрудничество между Украиной и НАТО выходит на новый уровень накануне июльского саммита Альянса в Анкаре. По словам Сибиги, Киев уже представил партнерам ряд конкретных инициатив, которые могут стать практическими результатами предстоящей встречи в Анкаре.

Какие основные заявления сделал Рютте в Киеве?

Генсек НАТО призвал российскую молодежь критически относиться к информации, которую распространяет власть относительно войны против Украины. Он заявил, что руководство страны-агрессора скрывает реальные масштабы потерь и вводит граждан в заблуждение.

По его словам, именно молодые россияне все чаще становятся основой для пополнения армии и оказываются на фронте, где рискуют жизнью.

Отдельно он отметил, что союзники продолжают поддержку Украины, в частности через программу PURL, и имеют ресурсы для дальнейших поставок оружия. "Поток ракет продолжается", – отметил Рютте.