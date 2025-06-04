Обсудили ход переговоров и обмен пленными: Ермак встретился с Рубио в Вашингтоне

Накануне с государственным визитом в США прибыл руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак с первым вице-премьером Юлией Свириденко. В среду, 4 июня, он встретился с американским госсекретарем Марко Рубио.

В частности, они обсудили ситуацию на фронте и необходимость усиления поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОП.

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Что известно о встрече Ермака и Рубио

Кроме того, во время разговора Рубио и Ермак поделились мыслями о встрече с россиянами в Стамбуле, дальнейшем ходе переговоров, будущем обмене пленными и важности возвращения всех заложников и похищенных агрессором детей.

Подчеркнул, что Украина сделала все возможное для достижения мира, согласна на прекращение огня, но Россия против, поэтому нужны дополнительные санкции. Договорились координировать дальнейшие действия,

– отметил руководитель ОПУ.

Напомним, накануне, 3 июня, Ермак и Свириденко встретились встретились со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом. Обсуждали также ситуацию на фронте, санкции против России, оборонную помощь Украине и вопрос похищенных детей.