Трамп дал себе "оружие" против России и Китая: что изменит предстоящая беседа Рубио и Лаврова

Американская дипломатия готовится существенно ужесточить риторику в ходе предстоящих контактов с представителями страны-агрессора. Новые законодательные инструменты позволят Вашингтону вести переговоры с позиции силы, одновременно оказывая давление на союзников Москвы.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире 24 Канала отметил, что речь идет о возможных переговорах госсекретаря США Марка Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова. Эта встреча может состояться на полях Генассамблеи ООН, и ее тон со стороны США будет гораздо более жестким, чем во время предыдущих контактов.

Суровая позиция и новый закон

По словам Леонова, сейчас мир вряд ли способен заставить Кремль сесть за стол реальных мирных переговоров. Однако у делегации Соединенных Штатов будут весомые аргументы для переговоров.

Марко Рубио – человек, который относится к России без сентиментов. Мы можем ожидать, что тональность будет более жесткой, поскольку все будет происходить после подписания президентом США закона Грэма-Блюменталя (о санкциях – 24 Канал),

– подчеркнул Леонов.

Этот документ предоставляет американскому лидеру Дональду Трампу действенный механизм для одновременного давления на Москву и Пекин (который покупает российские энергоресурсы). Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований сравнил новые полномочия президента США с оружием.

Это своего рода кольт, который зарядили и вручили Трампу. Сейчас никто не знает, применит ли он в отношении России элементы этого закона, но важно, что такой механизм уже существует. Как говорят американцы, добрым словом и кольтом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом,

– отметил Леонов.

Законодательное давление напрямую связано с поддержкой российской военной машины со стороны Китая. Поэтому этот шаг призван не только оказать влияние на Россию, но и существенно укрепить позиции Вашингтона перед предстоящим саммитом с китайским лидером Си Цзиньпином (состоится с 23 по 25 сентября). Ведь, по словам Леонова, США фактически проиграли торговую войну с Китаем и погрузли в войне с Ираном, поэтому Трамп сейчас хочет усилить свое положение.

О санкциях США как инструменте влияния на Россию: смотрите видео

Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что в настоящее время согласовывают графики для проведения встречи между Лавровым и Рубио в Нью-Йорке. Между тем Трамп рассматривает возможность расширить переговорную группу, привлекая к публичным контактам не только госсекретаря США, но и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, который недавно посетил Москву.