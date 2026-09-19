Об этом российским СМИ заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Что известно о возможных переговорах?

На данный момент окончательного подтверждения переговоров между Сергеем Лавровым и Марко Рубио нет. Однако в Кремле отмечают, что согласовывают графики.

У нас сейчас прорабатывается график рабочих встреч на полях Генассамблеи. Встреч будет очень много,

– отметила Захарова.

Дипломатические усилия по поиску путей прекращения войны заметно активизировались накануне открытия Недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. В частности, генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш уже подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня, поскольку боевые действия имеют серьезные последствия для гражданского населения.

Параллельно продолжаются попытки наладить диалог с участием американских представителей. В начале сентября специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже посетили Киев и Москву. При этом постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер признал, что сейчас сторонам не удается достичь согласия о полном прекращении войны.

На данном этапе стороны не могут договориться о прекращении боевых действий,

– отметил американский чиновник.

По его словам, приблизить финал могут точечные договоренности. В качестве примера он привел возможное прекращение российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Справочно. 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходит в штаб-квартире организации в Нью-Йорке с 8 по 28 сентября 2026 года. При этом основные мероприятия высокого уровня и общие дебаты запланированы на 22 – 28 сентября.

Подготовка к новым форматам

Глава Офиса президента Кирилл Буданов ранее отмечал, что новый раунд мирных переговоров планируется провести уже в октябре в трехстороннем формате.

Напомним, Владимир Зеленский также хочет встретиться с Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Украинская сторона готова обсуждать частичное перемирие, в частности энергетическое и морское, если Россия пока не соглашается на полное прекращение огня.

Однако по состоянию на 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский не фигурирует в графике двусторонних встреч президента США Дональда Трампа во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По данным Суспильного, двое украинских высокопоставленных чиновников подтвердили, что договоренности о встрече пока нет, хотя ранее украинская и американская стороны сообщали о работе над ее организацией.