Про це росЗМІ заявила речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова.

Що відомо про можливі переговори?

Наразі остаточного підтвердження розмови між Сергієм Лавровим та Марко Рубіо немає. Проте, у Кремлі зазначають, що узгоджують графіки.

У нас зараз опрацьовується графік робочих зустрічей на полях Генасамблеї. Зустріч буде дуже багато,

– зазначила Захарова.

Дипломатичні зусилля щодо пошуку шляхів завершення війни помітно активізувалися напередодні відкриття Тижня високого рівня 81-ї сесії Генасамблеї ООН. Зокрема, генеральний секретар організації Антоніу Гутерреш вже наголосив на необхідності негайного припинення вогню, оскільки бойові дії мають серйозні наслідки для цивільного населення.

Паралельно тривають спроби налагодити діалог за участю американських представників. На початку вересня спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер вже відвідали Київ і Москву. Водночас постійний представник США при НАТО Метью Вітакер визнав, що зараз сторонам не вдається досягти згоди щодо повного завершення війни.

На цьому етапі сторони не можуть домовитися про припинення бойових дій,

– зазначив американський посадовець.

За його словами, наблизити фінал можуть точкові домовленості. Як приклад він навів можливе припинення російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Довідково. 81-ша сесія Генеральної асамблеї ООН проходить у штаб-квартирі організації в Нью-Йорку з 8 до 28 вересня 2026 року. Водночас основні заходи високого рівня та загальні дебати заплановані на 22 – 28 вересня.

Підготовка до нових форматів

Керівник Офісу президента Кирило Буданов раніше зазначав, що новий раунд мирних переговорів планують провести вже у жовтні у тристоронньому форматі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також хоче зустрітися з Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Українська сторона готова обговорювати часткове перемир'я, зокрема енергетичне та морське, якщо Росія поки не погоджується на повне припинення вогню.

Проте, станом на 19 вересня президент України Володимир Зеленський не значиться у графіку двосторонніх зустрічей президента США Дональда Трампа під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. За даними "Суспільного", двоє українських високопосадовців підтвердили, що домовленості про зустріч наразі немає, хоча раніше українська та американська сторони повідомляли про роботу над її організацією.