Про це повідомляє Суспільне Новини.

Чому зустріч президентів під питанням?

Прізвища українського гаранта наразі немає серед світових лідерів, з якими президент США планує поспілкуватися у Нью-Йорку.

Двоє анонімних українських високопосадовців підтвердили, що станом на 19 вересня жодних домовленостей про переговори немає.

Що цьому передувало?

Раніше українська сторона активно готувалася до цього діалогу. Вітчизняні дипломати формували результативний порядок денний, щоб зробити розмову максимально змістовною.

Команди зараз дійсно працюють над можливістю такої зустрічі,

– зазначав речник.

Очікувалося, що політики обговорять шляхи забезпечення безпеки, припинення ударів по цивільній інфраструктурі та можливе енергетичне перемир'я.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, підготовка до саміту тривала протягом кількох тижнів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київ був готовий шукати компромісні рішення для локального зниження напруги, а сам Володимир Зеленський анонсував можливі строки проведення переговорів у двадцятих числах вересня.