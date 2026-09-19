Об этом сообщает "Суспильне Новини".
Почему встреча президентов находится под вопросом?
Фамилии украинского президента пока нет среди мировых лидеров, с которыми президент США планирует встретиться в Нью-Йорке.
Два анонимных украинских высокопоставленных чиновника подтвердили, что по состоянию на 19 сентября никаких договоренностей о переговорах нет.
Что этому предшествовало?
Ранее украинская сторона активно готовилась к этому диалогу. Украинские дипломаты формировали результативную повестку дня, чтобы сделать беседу максимально содержательной.
Команды сейчас действительно работают над возможностью такой встречи,
– отметил пресс-секретарь.
Ожидалось, что политики обсудят пути обеспечения безопасности, прекращение ударов по гражданской инфраструктуре и возможное энергетическое перемирие.
Как уже сообщалось на нашем сайте, подготовка к саммиту длилась в течение нескольких недель.
Напомним, ранее мы писали, что Киев был готов искать компромиссные решения для локального снижения напряженности, а сам Владимир Зеленский анонсировал возможные сроки проведения переговоров в двадцатых числах сентября.