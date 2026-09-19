Об этом сообщает "Суспильне Новини".

Почему встреча президентов находится под вопросом?

Фамилии украинского президента пока нет среди мировых лидеров, с которыми президент США планирует встретиться в Нью-Йорке.

Два анонимных украинских высокопоставленных чиновника подтвердили, что по состоянию на 19 сентября никаких договоренностей о переговорах нет.

Что этому предшествовало?

Ранее украинская сторона активно готовилась к этому диалогу. Украинские дипломаты формировали результативную повестку дня, чтобы сделать беседу максимально содержательной.

Команды сейчас действительно работают над возможностью такой встречи,

– отметил пресс-секретарь.

Ожидалось, что политики обсудят пути обеспечения безопасности, прекращение ударов по гражданской инфраструктуре и возможное энергетическое перемирие.

Как уже сообщалось на нашем сайте, подготовка к саммиту длилась в течение нескольких недель.

Напомним, ранее мы писали, что Киев был готов искать компромиссные решения для локального снижения напряженности, а сам Владимир Зеленский анонсировал возможные сроки проведения переговоров в двадцатых числах сентября.