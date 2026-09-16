Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга.

Какие детали подготовки к встрече Зеленского и Трампа уже известны?

По словам Тихого, главной задачей дипломатов в настоящее время является формирование результативной и насыщенной повестки дня для обоих лидеров.

Команды сейчас действительно работают над возможностью такой встречи между президентами Украины и США, над ее наполнением, чтобы сделать ее максимально содержательной. Все, что могу сказать на данный момент,

– отметил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины.

Помимо непосредственного саммита лидеров, запланирован ряд других дипломатических и экономических мероприятий на территории Соединенных Штатов.

В частности, готовятся встречи с членами Конгресса США, представителями американских деловых кругов и украинской диаспорой.

Ключевые темы и ориентировочные даты переговоров

Параллельно Владимир Зеленский анонсировал возможные сроки проведения переговоров в Нью-Йорке в 20-х числах сентября.

Основная цель поездки – обсуждение путей обеспечения безопасности и прекращения ударов по гражданской инфраструктуре.

Мы открыты для соответствующего морского и энергетического перемирия. Я собираюсь обсудить все это с президентом США. Если это совпадет с его планами, если мне удастся прилететь в Нью-Йорк,

– отметил президент Украины.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, консультации по организации переговоров на высшем уровне продолжаются уже в течение нескольких недель.

Американская сторона ранее уже направляла своих представителей в регион для проработки деталей мирных предложений.