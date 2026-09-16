Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу.

Які деталі підготовки до зустрічі Зеленського й Трампа вже відомі?

За словами Тихого, головним завданням дипломатів наразі є формування результативного та наповненого порядку денного для обох лідерів.

Команди зараз дійсно працюють над можливістю такої зустрічі між президентами України та США, її наповненням, щоб зробити її максимально змістовною. Все, що можу сказати на дану мить,

– зауважив речник Міністерства закордонних справ України.

Окрім безпосереднього саміту лідерів, заплановано низку інших дипломатичних та економічних заходів на території Сполучених Штатів.

Зокрема, готуються зустрічі з членами Конгресу США, представниками американських бізнес-кіл та українською громадою.

Ключові теми та орієнтовні дати переговорів

Паралельно Володимир Зеленський анонсував можливі строки проведення переговорів у Нью-Йорку у 20-х числах вересня.

Основною метою поїздки є обговорення шляхів забезпечення безпеки та припинення ударів по цивільній інфраструктурі.

Ми відкриті до відповідного морського плюс енергетичного перемир'я. Я збираюся все це обговорити з президентом США. Якщо буде співпадати з його планами, якщо в мене вийде прилетіти в Нью-Йорк,

– зауважував президент України.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, консультації щодо організації переговорів на найвищому рівні тривають вже протягом кількох тижнів.

Американська сторона раніше вже відправляла своїх представників до регіону для опрацювання деталей мирних пропозицій.