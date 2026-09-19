Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в етері 24 Каналу зазначив, що мовиться про можливі переговори держсекретаря США Марка Рубіо та очільника МЗС Росії Сергія Лаврова. Ця зустріч може відбутися на полях Генасамблеї ООН, і її тональність з американського боку буде набагато жорсткішою, ніж під час попередніх контактів.

Сувора позиція та новий закон

За словами Леонова, зараз світ навряд чи здатний змусити Кремль до реальних мирних переговорів. Однак делегація Сполучених Штатів матиме вагомі аргументи для розмови.

Марко Рубіо – людина, яка до Росії ставиться без сентиментів. Ми можемо очікувати, що тональність буде більш жорсткою, оскільки все відбуватиметься після підписання президентом США закону Грема-Блюменталя (про санкції – 24 Канал),

– наголосив Леонов.

Цей документ надає американському лідеру Дональду Трампу дієвий механізм для одночасного тиску на Москву та Пекін (який купує російські енергоресурси). Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень порівняв нові повноваження президента Штатів зі зброєю.

Це такий собі кольт, який зарядили й поклали Трампу. Зараз ніхто не знає, чи застосує він щодо Росії елементи цього закону, але важливо, що механізм такий вже існує. Як кажуть американці, добрим словом і кольтом можна досягти набагато більшого, ніж просто добрим словом,

– зазначив Леонов.

Законодавчий тиск безпосередньо прив'язаний до підтримки російської військової машини з боку Китаю. Тому цей крок покликаний не лише вплинути на Росію, а й суттєво підсилити позиції Вашингтона перед майбутнім самітом із китайським лідером Сі Цзіньпіном (відбудеться з 23 по 25 вересня). Адже, зі слів Леонова, США фактично програли торгівельну війну з Китаєм і зав'язли у війні з Іраном, тому Трамп зараз прагне посилити своє положення.

Про санкції США, як інструмент впливу на Росію: дивіться відео

Нагадаємо, раніше у Кремлі підтвердили, що наразі узгоджують графіки для проведення зустрічі між Лавровим та Рубіо в Нью-Йорку. Тим часом Трамп розглядає можливість розширити переговорну групу, залучивши до публічних контактів не лише держсекретаря США, а й директора ЦРУ Джона Реткліффа, який нещодавно відвідав Москву.