Подробности рассказали 24 Каналу.

О чем говорили на мероприятии?

Главными темами обсуждения стали расширение масштабов ветеранских программ, углубление связей с украинской диаспорой в Европе и противодействие дезинформации за рубежом.

Стороны подчеркнули, что обмен опытом с украинскими и международными партнерами способствует пониманию ситуации в Украине и интеграции ветеранских практик.

В Украинском центре безопасности и сотрудничества отмечают, что в настоящее время Украина не только рассказывает миру о реалиях войны, но и напрямую передает уникальный опыт с поля боя международным партнерам, чтобы укрепить их обороноспособность.

Интеграция этих знаний делает Европу более устойчивой перед вызовами в сфере безопасности.

Председатель Европейского конгресса украинцев Богдан Райчинец подчеркнул: "Миссия ЕКУ заключается в том, чтобы объединить профессионалов и волонтеров из Украины и Европы… Расветвленная сеть нашей организации и прочные связи с украинскими институтами дают возможность эффективно реализовывать конкретные проекты. Примером этого является передача украинского опыта Чехии… Мы открываем глаза всем в Европе, кто до сих пор не осознает или не хочет осознавать реалии войны в Украине".

Встреча с ветеранами и представителями ЛГС / Фото 24 Канала

Со своей стороны глава чешской организации Strong Europe Мартин Кроупа отметил важность украинского опыта за рубежом.

"Мы стараемся перенять опыт наших украинских коллег в сфере обороны и психотерапии. Наши украинские партнеры будут проводить учебные курсы в Чехии, мы готовы обеспечить их проживание и отдых, ведь это взаимовыгодное дело", – добавляет Мартин Кроупа.

Представитель организации "Человек в беде" Рене Кочик рассказал, что организация стремится помогать ветеранам в интеграции в гражданскую жизнь, в частности через поддержку бизнес-проектов и реализацию их инициатив. Для этого действует программа, направленная на оказание помощи ветеранам.