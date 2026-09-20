Подробиці розповіли 24 Каналу.

Про що говорили на заході?

Головними темами обговорення стало масштабування ветеранських програм, поглиблення зв'язків з українською діаспорою в Європі та протидія дезінформації за кордоном.

Сторони підкреслили, що обмін досвідом з українськими та міжнародними партнерами сприяє розумінню ситуації в Україні та інтеграції ветеранських практик.

В Українському центрі безпеки та співпраці зазначають, що наразі Україна не лише розповідає світові про реалії війни, а й безпосередньо передає унікальний досвід з поля бою міжнародним партнерам, аби посилити їхню обороноздатність.

Інтеграція цих знань робить Європу більш стійкою перед безпековими викликами.

Голова Європейського Конгресу Українців Богдан Райчинець наголосив: "Місія ЄКУ полягає в тому, щоб об'єднати професіоналів та волонтерів з України та Європи… Розгалужена мережа нашої організації та міцні зв'язки з українськими інституціями надають можливість ефективно втілювати конкретні проєкти. Прикладом цього є передача українського досвіду до Чехії… Ми відкриваємо очі всім у Європі, хто досі не усвідомлює або не хоче усвідомлювати реалії війни в Україні".

Зустріч з ветеранами та представниками ЛМР / Фото 24 Каналу

Зі свого боку очільник чеської організації Strong Europe Мартін Кроупа зауважив про важливість української експертизи за кордоном.

"Намагаємось взяти досвід від наших українських колег в галузі оборони та психотерапії. Наші українські партнери будуть проводити навчальні курси в Чехії, ми готові підтримати їхній побут і відпочинок, адже це двостороння корисна справа", – додає Мартін Кроупа.

Представник організації "Людина в біді" Рене Кочік розповів, що організація прагне допомагати ветеранам в інтеграції до цивільного життя, зокрема через підтримку бізнес-проєктів та реалізацію їхніх ініціатив. Для цього діє програма, яка зосереджена на допомозі ветеранам.