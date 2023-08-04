Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он отметил, что у России нет стремления прекратить войну, потому что страна-агрессор настроена на её продолжение. Как отмечает The Wall Street Journal, участие во встрече возьмет Украина, США, страны Европы и Глобального Юга.

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"Нужно их дожать. Эта конференция призвана ограничить возможности России вести войну против Украины. Это главная задача, которую надо, по-моему, зафиксировать", – сказал Клочок.

Встреча в подобном формате прошла на уровне советников глав государств в июне в Копенгагене. Вторая встреча в Саудовской Аравии на уровне советников – это более низкий уровень, чем саммит на уровне премьеров или глав государств, ведь по его итогам принимаются определенные решения. Сейчас эта конференция – это подготовительный этап "мирового саммита мира", который планируется провести впоследствии.

Что будут рассматривать на встрече

На встрече в Саудовской Аравии будет рассмотрена формула мира Владимира Зеленского. Её уже обсуждали на саммите G20, а также в Генассамблее ООН.

"Где-то на 70% эта формула воспринимается мировым сообществом, главами государств. Есть недоразумения, есть некоторые разногласия, которые не афишируются", – отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Так, в декларации Генассамблеи ООН, принятой в конце февраля 2023 года, в основу взяли формулу президента Украины, однако не полностью.

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Главная задача конференции

В настоящее время Госдеп США пытается убрать страны "третьего мира" из-под лона России. Валерий Клочок отметил, что держаться на плаву стране-агрессору помогает Центральная Азия, а также ОАЭ.

У России много денег. Даже за 2022 год её ВВП не упал, а несколько вырос. Однако её способности тратить средства на приобретение технологий, военной техники, боеприпасов должны быть ограничены.

Это собрание призвано для того, чтобы наработать механизм сотрудничества со странами "третьего мира", чтобы они в конце концов с Путиным меньше дружили. Это очень важно. Это самая главная задача,

– отметил он.

Именно поэтому в Госдепе США заявляют, что ничего конкретного от встречи в Саудовской Аравии не ожидают. Однако показательно, что эта конференция будет проходить на Ближнем Востоке. Со странами, которые сотрудничают как с Ираном, так и с Китаем.

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