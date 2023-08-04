Про це 24 Каналу заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він зауважив, що в Росії немає прагнення припинити війну, бо країна-агресорка налаштована на її продовження. Як зазначає The Wall Street Journal, участь у зустрічі візьме Україна, США, країни Європи та Глобального Півдня.
До теми Саміт миру в Україні можуть провести під час Генасамблеї ООН або саміту G20 в Індії, – Politico
"Треба їх дотиснути. Ця конференція покликана обмежити можливості Росії вести війну проти України. Це головне завдання, яке треба, як на мене, зафіксувати", – сказав Клочок.
Зустріч у подібному форматі відбулася на рівні радників глав держав у червні в Копенгагені. Друга зустріч у Саудівській Аравії на рівні радників – це нижчий рівень за саміт на рівні прем'єрів чи глав держав, адже за його підсумками ухвалюються певні рішення. Нині ця конференція – це підготовчий етап до "світового саміту миру", який планують провести згодом.
Що розглядатимуть на зустрічі
На зустрічі у Саудівській Аравії розглядатимуть формулу миру Володимира Зеленського. Її вже обговорювали на саміті G20, а також в Генасамблеї ООН.
"Десь на 70% ця формула сприймається світовою спільнотою, главами держав. Є непорозуміння, є деякі розбіжності, які не афішуються", – зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".
Так у декларації Генасамблеї ООН, яку ухвалили в кінці лютого 2023 року, в основу взяли формулу президента України, однак не повністю.
Що може дати Україні зустріч у Саудівській Аравії: дивіться відео
Головне завдання конференції
Нині, зокрема, Держдеп США намагається забрати країни "третього світу" з-під лона Росії. Валерій Клочок зауважив, що триматися на плаву країнці-агресорці допомагає Центральна Азія, а також ОАЕ.
Росія має багато грошей. Навіть за 2022 рік її ВВП не впав, а дещо зріс. Однак її спроможності витрачати кошти для придбання технологій, військової техніки, боєприпасів мають бути обмежені.
Це зібрання покликане для того, аби напрацювати механізм співпраці з країнами "третього світу", щоби вони врешті-решт з Путіним менше товаришували. Це дуже важливо. Це найголовніше завдання,
– зауважив він.
Саме тому в Держдепі США й заявляють, що нічого конкретного від зустрічі в Саудівській Аравії не очікують. Однак показово те, що ця конференція відбуватиметься на Близькому Сході. З тими країнами, які співпрацюють як з Іраном, так і з Китаєм.
Зустріч в Саудівській Аравії: головне
- Конференція у Саудівській Аравії відбудеться у місті Джидда. За даними The Wall Street Journal, Україна та західні союзники сподіваються, що вона стане кроком для організації великого саміту миру наприкінці 2023 року. Очікують, що там сформують плани щодо завершення російсько-української війни. Вони можуть стати основою для переговорів України та Росії у майбутньому.
- Участь у зустрічі візьмуть представники 30 держав. Зокрема, Україна, Мексика, Чилі, ПАР, США, Велика Британія та Польща. Росію туди не запросили.
- У переговорах в Саудівській Аравії також візьме участь Китай. Інформацію про це підтвердили в МЗС КНР.