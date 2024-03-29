Очень важная встреча: какие проблемы сможет решить визит украинского правительства в Польшу
Денис Шмыгаль и Дональд Туск 28 марта встретились в Варшаве для обсуждения важных вопросов отношений Украины и Польши. Это важная и одновременно уникальная встреча.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил Петр Кульпа – бывший член правительства Польши. Он объяснил основные задачи встречи двух министров.
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Политика Польши
По словам Кульпы, это встреча-консультация, где главной задачей является не столько решение вопросов, сколько понимание позиции обеих сторон и наработки решений.
"Относительно тех вопросов, которые разделяют Украину и Польшу, то здесь есть прогресс. Самые сложные моменты, связанные с границей и зерном, регулируются согласованием в Брюсселе. Будет прогресс и перелом, я верю, что транзит украинского зерна через Польшу будет происходить без препятствий", – отметил он.
Как заявил польский премьер-министр, решения, которые ищут, необязательно будут устраивать всех, однако они должны учитывать основные пожелания украинских и польских аграриев.
"Прежде всего это поиск мер, которые будут спасать мелких фермеров в Польше от конкуренции с крупными хозяйствами Украины в плане цены производства зерна. Это сильно давит на Туска. А главный ключ для них – поддержка", – объяснил Кульпа.
Для Украины важным является вопрос транспортировки прежде всего гуманитарной помощи и боеприпасов. Это вопрос национальной безопасности Украины.
"Протестует не польское правительство. Это социальные протесты. Если бы правительство могло решить проблему – не было бы вопросов. Чтобы достичь согласия, нарабатываются методы таким образом, чтобы те сотни компаний, которые вышли на протест, сняли блокирование дорог. Это касается не только границы. Поляки тоже блокировались и были отрезаны от остальной части государства", – добавил он.
Как результаты встречи Шмыгаля и Туска: основное
- Украина предложила конкретные шаги для решения ситуации на границе. Киев стремится сохранить возможность осуществлять поставки товаров в ЕС без пошлин и тарифов.
- Поляки готовы присоединиться к восстановлению украинских городов, в частности, в Харьковской области. Кроме этого планируется создать совместные оборонные предприятия на территории двух государств.
- Россия не прекращает бить по энергетическим объектам Украины. Поэтому Польша будет помогать стабилизировать энергосистему путем импорта в Украину электроэнергии.