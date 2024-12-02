Не делайте как Шольц: Зеленский объяснил, почему другим лидерам не следует звонить Путину

2 декабря в Киев прибыл Олаф Шольц. Президент Зеленский прокомментировал его звонок Путину.

Во время визита в украинскую столицу Шольц вместе с Зеленским осмотрели дроны, которые изготавливаются в сотрудничестве с Германией. После политики провели совместную пресс-конференцию. Тогда президент отреагировал на недавний телефонный разговор канцлера и главы Кремля, передает 24 Канал.

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Путин использует эти разговоры для собственной реабилитации

Владимир Зеленский отметил, что знал о том, что Олаф Шольц будет звонить Путину и ранее высказал ему свою позицию по этому поводу.

Президент пояснил, что глава Кремля воспользуется звонками ему представителей цивилизованного мира, чтобы выйти из политической изоляции.

После одного разговора идет второй, третий, пятый разговор, потому что иногда люди хотят забрать лидерство к себе. И я считаю, что в этом может быть просто потом такая, скажем, волна признания фактически Путина,

– подчеркнул политик.

Зеленский считает, что разговоры западных лидеров с Путиным не укрепляют Украину. В то же время он добавил, что у Киева и Берлина "намного больше общего, чем разногласий".