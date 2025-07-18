Трехсторонняя встреча Си, Путина и Трампа: насколько она реалистична

Есть вероятность, что Си Цзиньпин, Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся. Стало известно, что китайский лидер должен на мне организовать это и пригласить президента США и России 3 сентября 2025 года на парад в Пекине в честь окончания Второй мировой.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что встреча трех лидеров возможна, однако, по его мнению, все же маловероятна. Си Цзиньпин, возможно, не захочет поднять Путина на такой высокий уровень коммуникации.

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Почему сложно организовать встречу Трампа, Си Цзиньпина и Путина?

По словам Валерия Клочко, учитывая, что отношения между президентом Соединенных Штатов Америки и России в последнее время ухудшилось, то маловероятно, что во время встречи Трамп будет благосклонным к Путину.

Если до этого момента будут какие-то действия, которые свидетельствуют, что во время встречи (трех лидеров – 24 Канал) будут подписаны соглашения, которые бы ознаменовали, например, прекращения торговой войны или упорядочения вопросов между Китаем и США, то каким-то образом Путин там может быть,

– предположил он.

Однако, если встреча запланирована просто в формате празднования, то неизвестно, согласится ли Трамп принять в этом участие.

Стоит добавить, что Си Цзиньпин рассматривает возможность пригласить Трампа и Путина на военный парад в Пекине. Такая встреча может стать символическим жестом "мирного единства". Однако эксперты предполагают, что Трамп может не согласиться на визит, поскольку стремится контролировать повестку дня и предпочитает встречи в США.