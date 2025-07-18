Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що зустріч трьох лідерів можлива, проте, на його думку, все ж малоймовірна. Сі Цзіньпін, можливо, не захоче підняти Путіна на такий високий рівень комунікації.

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Чому складно організувати зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна?

За словами Валерія Клочка, зважаючи, що відносини між президентом Сполучених Штатів Америки та Росії останнім часом погіршилось, то малоймовірно, що під час зустрічі Трамп буде прихильним до Путіна.

Якщо до цього моменту будуть якісь дії, які засвідчують, що під час зустрічі (трьох лідерів – 24 Канал) будуть підписані угоди, які б ознаменували, наприклад, припинення торгової війни чи впорядкування питань між Китаєм та США, то якимось чином Путін там може бути,

– припустив він.

Проте, якщо зустріч запланована просто у форматі святкування, то невідомо, чи Трамп погодиться взяти у цьому участь.

Варто додати, що Сі Цзіньпін розглядає можливість запросити Трампа й Путіна на військовий парад у Пекіні. Така зустріч може стати символічним жестом "мирної єдності". Однак експерти припускають, що Трамп може не погодитися на візит, оскільки прагне контролювати порядок денний і надає перевагу зустрічам у США.