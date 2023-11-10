Си Цзиньпин едет к Байдену: состоится ли на этой встрече раздел мира

Уже на следующей неделе лидеры двух наиболее мощных мировых стран встретятся для обсуждения самых важных вопросов в мировой политике и в их взаимоотношениях. Весь мир будет тщательно следить за ходом этой встречи.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его мнению, встреча в Сан-Франциско будет важной для глобальной повестки дня, но судьбу мира она не решит.

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Какой будет встреча Джозефа Байдена и Си Цзиньпина

Можно предположить, что на ней состоятся следующие вещи:

стороны очертят круг консенсусных вопросов, общих для США и Китая; таким может стать вопрос ядерной безопасности; стороны согласуют "правила конкуренции", обозначив "красные линии" друг для друга; стороны определят перечень вопросов, по которым они занимают диаметрально противоположные позиции.

Именно третья группа вопросов будет больше влиять на других политических игроков, которые в этих отраслях фактически будут вынуждены выбирать между двумя странами.

Однако никакого "распределения мира" на этой встрече не будет происходить. Внешнеполитический вес США и Китая недостаточен для того, чтобы говорить о классической двухполярной системе. Также с этой встречи не начнется отсчет "холодной войны" между Вашингтоном и Пекином.

"Дело в том, что обе стороны диалога настроены на конструктивную конкуренцию и не готовы к потенциальному переходу к веянному противостоянию. Китай пока не способен совершать масштабные военные провокации, а Соединенные Штаты не заинтересованы в новых конфликтах", – пояснил политолог.

Олег Саакян о встрече Си Цзиньпина и Байдена: смотрите видео

В то же время, гипотетическим конфликтом между Вашингтоном и Пекином могли бы воспользоваться третьи стороны, такие как Иран, Россия или Индия, которые только выиграют от режима "холодной войны". Это также аргумент, почему стороны будущих переговоров вряд ли пойдут на эскалацию.

Будут ли обсуждать вопрос России

Любопытно, что конкуренция между Пекином и Вашингтоном происходит и в вопросе ядерного оружия. Китай активно наращивает количество своих боеголовок, в то время как США ответили на это презентацией своего нового стратегического бомбардировщика.

На этом фоне Владимир Путин также пытался "поиграть мышцами", дав указание провести испытания российских боеголовок. Однако они прошло неудачно, а мировое сообщество никак не отреагировало на эту браваду, ярко продемонстрировав этим слабость Путина.

Встреча Си Цзиньпина и Байдена свидетельствует о том, что России нет места за этим столом. Она превратилась в из субъекта мировой политики в объект – регионального игрока, с глобальной точки зрения провалившегося,

– констатировал Саакян.

Из-за агрессии против Украины Москва из страны первого порядка (США, Китая, Индии и ЕС) стала страной второго порядка, присоединившись к Турции, Ирану, Бразилии, Индонезии и другим подобным государствам. Она превратилась в стагнирующую силу, с которой считаются, но которая не способна навязать миру свою повестку дня.

Конкуренция между США и Китаем