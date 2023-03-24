Такое мнение в эфире 24 Канала выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Китай не хочет помогать России оружием, потому что боится санкций Запада.

Читайте также Путин сдал Си Цзиньпину Россию: Китай будет "высасывать" ресурсы из Дальнего Востока и Сибири

Китаю выгодна война в Украине

Жирнов отметил, что Пекин не хочет открыто помогать России вооружением, потому что боится санкций. Страны Запада предоставляют Китаю 50% внешнего товарооборота, в то же время Россия предоставляет всего 2 – 3%.

Также экс-сотрудник КГБ предположил, что Си Цзиньпин проговорил для Путина свою обеспокоенность по поводу заявлений России относительно ядерного оружия. Кроме того, Китай заинтересован в слабой России, поэтому хочет, чтобы война в Украине продолжалась.

Никакого мирного плана Китая нет. Китай заявил, что ООН несколькими резолюциями осудила российскую агрессию и потребовала вывести российские войска с территории Украины. Но Китай не голосовал за эти резолюции, а воздержался. Также КНР не голосовала против,

– заметил он.

Сергей Жирнов обратил внимание, что Си Цзиньпин пожелал удачи Путину на президентских выборах в России в 2024 году, он уверен, что русский народ поддержит Путина.

"Таким образом, он показал, что его устраивает этот человек с ордером на арест от международного суда в Гааге. Путин в этом положении может сделать все, что ему скажет Китай", – добавил экс-сотрудник КГБ.

Соляр разнесла "мирный план" Китая: смотрите видео

Визит Си Цзиньпина в Россию: коротко