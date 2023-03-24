Такое мнение в эфире 24 Канала выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Китай не хочет помогать России оружием, потому что боится санкций Запада.
Читайте также Путин сдал Си Цзиньпину Россию: Китай будет "высасывать" ресурсы из Дальнего Востока и Сибири
Китаю выгодна война в Украине
Жирнов отметил, что Пекин не хочет открыто помогать России вооружением, потому что боится санкций. Страны Запада предоставляют Китаю 50% внешнего товарооборота, в то же время Россия предоставляет всего 2 – 3%.
Также экс-сотрудник КГБ предположил, что Си Цзиньпин проговорил для Путина свою обеспокоенность по поводу заявлений России относительно ядерного оружия. Кроме того, Китай заинтересован в слабой России, поэтому хочет, чтобы война в Украине продолжалась.
Никакого мирного плана Китая нет. Китай заявил, что ООН несколькими резолюциями осудила российскую агрессию и потребовала вывести российские войска с территории Украины. Но Китай не голосовал за эти резолюции, а воздержался. Также КНР не голосовала против,
– заметил он.
Сергей Жирнов обратил внимание, что Си Цзиньпин пожелал удачи Путину на президентских выборах в России в 2024 году, он уверен, что русский народ поддержит Путина.
"Таким образом, он показал, что его устраивает этот человек с ордером на арест от международного суда в Гааге. Путин в этом положении может сделать все, что ему скажет Китай", – добавил экс-сотрудник КГБ.
Соляр разнесла "мирный план" Китая: смотрите видео
Визит Си Цзиньпина в Россию: коротко
- Китайский лидер 20 марта прибыл в Москву. Это его первый визит в страну-агрессорку за 4 года. Известно, что он прибыл в столицу террористического государства на борту самолета Boeing 747-89L.
- Военный преступник Путин пытался выпросить у китайской стороны реализацию совместных инициатив и проектов. Путин пытался убедить Цзиньпина в том, что Китаю нужны российские энергоносители.
- Кроме того, Россия пытается затянуть на свой рынок как можно больше китайских товаров, чтобы заменить ими продукцию брендов, вышедших из страны-террориста. Также Путин пожаловался китайскому лидеру из-за НАТО.
- Российские СМИ заявили, что Путин и Цзиньпин договорились о совместной защите интересов и совместных учениях. Россия и Китай выступают за объективное расследование взрывов на "Северных потоках".
- 22 марта Си Цзиньпин завершил программу государственного визита в Москву. Борт Си отбыл из московского аэропорта "Внуково-2". По случаю отлета главы КНР в аэропорту прошла торжественная церемония. Китайский лидер прошел по борту красной ковровой дорожкой в музыкальном сопровождении военного оркестра.