Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, Китай не хоче допомагати Росії зброєю, бо боїться санкцій Заходу.
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Китаю вигідна війна в Україні
Жирнов зазначив, що Пекін не хоче відкрито допомагати Росії озброєнням, бо боїться санкцій. Країни Заходу надають Китаю 50% зовнішнього товарообігу, водночас Росія надає всього 2 – 3%.
Також ексспівробітник КДБ припустив, що Сі Цзіньпін проговорив для Путіна свою стурбованість щодо заяв Росії щодо ядерної зброї. З іншого боку, Китай зацікавлений у слабкій Росії, тому хоче, аби війна в Україні продовжувалась.
Ніякого мирного плану Китаю нема. Китай заявив, що ООН кількома резолюціями засудила російську агресію і вимагає вивести російські війська з території України. Але Китай не голосував за ці резолюції, а утримався. Також КНР не голосувала проти,
– зауважив він.
Сергій Жирнов звернув увагу, що Сі Цзіньпін побажав удачі Путіну на президентських виборах в Росії у 2024 році, він впевнений, що російський народ підтримає Путіна.
"У такий спосіб він показав, що його влаштовує ця людина з ордером на арешт від міжнародного суду у Гаазі. Путін у цьому становищі може зробити все, що йому скаже Китай", – додав ексспівробітник КДБ.
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Візит Сі Цзіньпіна до Росії: коротко
- Китайський лідер 20 березня прибув до Москви. Це його перший візит до країни-агресорки за 4 роки. Відомо, що прибув він до столиці терористичної держави на борту літака Boeing 747-89L.
- Воєнний злочинець Путін намагався вижебрати у китайської сторони реалізацію спільних ініціатив та проєктів. Путін намагався переконати Цзіньпіна, що Китаю потрібні російські енергоносії.
- Окрім того, Росія намагається затягнути на свій ринок якнайбільше китайських товарів, щоб замінити ними продукцію брендів, які вийшли з країни-терористки. Також Путін побідкався китайському лідеру через НАТО.
- Російські ЗМІ заявили, що Путін та Цзіньпін домовилися про спільний захист інтересів та спільні навчання. Окрім того, Росія та Китай виступають за об'єктивне розслідування вибухів на "Північних потоках".
- 22 березня Сі Цзіньпін завершив програму державного візиту до Москви. Борт Сі відбув із московського аеропорту "Внуково-2". З нагоди відльоту голови КНР в аеропорту відбулася урочиста церемонія. Китайський лідер пройшов до борту червоною килимовою доріжкою в музичному супроводі військового оркестру.