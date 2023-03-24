Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, Китай не хоче допомагати Росії зброєю, бо боїться санкцій Заходу.

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Китаю вигідна війна в Україні

Жирнов зазначив, що Пекін не хоче відкрито допомагати Росії озброєнням, бо боїться санкцій. Країни Заходу надають Китаю 50% зовнішнього товарообігу, водночас Росія надає всього 2 – 3%.

Також ексспівробітник КДБ припустив, що Сі Цзіньпін проговорив для Путіна свою стурбованість щодо заяв Росії щодо ядерної зброї. З іншого боку, Китай зацікавлений у слабкій Росії, тому хоче, аби війна в Україні продовжувалась.

Ніякого мирного плану Китаю нема. Китай заявив, що ООН кількома резолюціями засудила російську агресію і вимагає вивести російські війська з території України. Але Китай не голосував за ці резолюції, а утримався. Також КНР не голосувала проти,

– зауважив він.

Сергій Жирнов звернув увагу, що Сі Цзіньпін побажав удачі Путіну на президентських виборах в Росії у 2024 році, він впевнений, що російський народ підтримає Путіна.

"У такий спосіб він показав, що його влаштовує ця людина з ордером на арешт від міжнародного суду у Гаазі. Путін у цьому становищі може зробити все, що йому скаже Китай", – додав ексспівробітник КДБ.

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