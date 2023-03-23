Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, "мирний план" Китаю щодо війни в України став приводом для приїзду імператора до васала.
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"Путін вже давно став економічним васалом Китаю, а після цієї зустрічі він став і політичним. Думаю, що найближчим часом можна буде очікувати заяв щодо оренди нових земель Китаєм, наприклад, на 49 років. КНР орендує землі не просто для сільського господарства, а заходить в надра, добуває та максимально використовує", – зауважив він.
Політтехнолог відзначив, що Путін нічого не може зробити у відповідь для Сі Цзіньпіна. На його думку, Китай не буде ризикувати та допомагати Росії зброєю, бо боїться санкцій Заходу.
Сі отримав від Путіна усе, що хотів
Борис Тизенгаузен зазначив, що лідер КНР отримав усе, що хотів, але не дав Владіміру Путіну нічого, окрім заяв про дружбу. Політтехнолог звернув увагу, що Росія буде переходити на розрахунок в юанях із країнами Азії та Латинської Америки.
Це свідчить про те, що Сі буде купляти в Росії більше енергоресурсів та платити за них юанями. Це проблема для Путіна, куди він подіне ці юані. Я уявляю собі, що Путін вирішив розрахуватись з країнами Африки юанями. Кому вони там потрібні?
– говорить він.
Політтехнолог підкреслив, що такі відносини з Росією дуже вигідні Китаю. Насамперед Пекін за вкрай низькими цінами буде купувати у Путіна енергоресурси, корисні копалини тощо.
"Також Китай просто "затарить" російський ринок своїми товарами. Путін нічого не зможе зробити, щоб від цього відмовитись", – додав Тизенгаузен.
Тизенгаузен про відносини Китаю та Росії: дивіться відео
Візит Сі Цзіньпіна до Росії: коротко
- Китайський лідер 20 березня прибув до Москви. Це його перший візит до країни-агресорки за 4 роки. Відомо, що прибув він до столиці терористичної держави на борту літака Boeing 747-89L.
- Воєнний злочинець Путін намагався вижебрати у китайської сторони реалізацію спільних ініціатив та проєктів. Путін намагався переконати Цзіньпіна, що Китаю потрібні російські енергоносії.
- Окрім того, Росія намагається затягнути на свій ринок якнайбільше китайських товарів, щоб замінити ними продукцію брендів, які вийшли з країни-терористки. Також Путін побідкався китайському лідеру через НАТО.
- Російські ЗМІ заявили, що Путін та Цзіньпін домовилися про спільний захист інтересів та спільні навчання. Окрім того, Росія та Китай виступають за об'єктивне розслідування вибухів на "Північних потоках".
- 22 березня Сі Цзіньпін завершив програму державного візиту до Москви. Борт Сі відбув із московського аеропорту "Внуково-2". З нагоди відльоту голови КНР в аеропорту відбулася урочиста церемонія. Китайський лідер пройшов до борту червоною килимовою доріжкою в музичному супроводі військового оркестру.