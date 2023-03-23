Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, "мирний план" Китаю щодо війни в України став приводом для приїзду імператора до васала.

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"Путін вже давно став економічним васалом Китаю, а після цієї зустрічі він став і політичним. Думаю, що найближчим часом можна буде очікувати заяв щодо оренди нових земель Китаєм, наприклад, на 49 років. КНР орендує землі не просто для сільського господарства, а заходить в надра, добуває та максимально використовує", – зауважив він.

Політтехнолог відзначив, що Путін нічого не може зробити у відповідь для Сі Цзіньпіна. На його думку, Китай не буде ризикувати та допомагати Росії зброєю, бо боїться санкцій Заходу.

Сі отримав від Путіна усе, що хотів

Борис Тизенгаузен зазначив, що лідер КНР отримав усе, що хотів, але не дав Владіміру Путіну нічого, окрім заяв про дружбу. Політтехнолог звернув увагу, що Росія буде переходити на розрахунок в юанях із країнами Азії та Латинської Америки.

Це свідчить про те, що Сі буде купляти в Росії більше енергоресурсів та платити за них юанями. Це проблема для Путіна, куди він подіне ці юані. Я уявляю собі, що Путін вирішив розрахуватись з країнами Африки юанями. Кому вони там потрібні?

– говорить він.

Політтехнолог підкреслив, що такі відносини з Росією дуже вигідні Китаю. Насамперед Пекін за вкрай низькими цінами буде купувати у Путіна енергоресурси, корисні копалини тощо.

"Також Китай просто "затарить" російський ринок своїми товарами. Путін нічого не зможе зробити, щоб від цього відмовитись", – додав Тизенгаузен.

Тизенгаузен про відносини Китаю та Росії: дивіться відео

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