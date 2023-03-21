Не то, чего ожидала Россия: как Китай отреагировал на ордер Путина

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпиня взволновала мир из-за возможных последствий. Впрочем, разговор был сдержанным и довольно не конкретным.

Об этом 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он указал, что стандартная форма диалога Китая достаточно абстрактна и не имеет конкретных обещаний или заявлений.

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Официально в Китае прокомментировали решение Международного уголовного суда об ордере на арест Путина, отметив: "Здесь должна быть справедливость". Впрочем, глава КНР Си Цзиньпин не мог провести прямой и конкретный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в частности затронуть тему о решении МКС. Поэтому Михаил Шейтельман считает преувеличенными ожидания о последствиях разговора двух лидеров.

Си не может провести разговор, за который потом его "прихватят". Он находится на территории чужой страны, его разговор могут записать и сказать: "Вот, товарищ Си, вы такое говорили". Поэтому он будет вести максимально абстрактный, обтекаемый разговор. То есть он уедет, а мы так и не поймем, что было и зачем он приезжал,

– отметил политтехнолог.

По словам Шейтельмана, политика Китая никогда не ведет счет на дни или недели, она ведет счет долгими периодами. То есть Пекин рассчитывает на долгосрочную перспективу.

Цель визита Си Цзиньпиня

В статье, которую вчера опубликовал в российской газете Си Цзиньпин, была фраза "сложные проблемы не имеют простых решений", и именно такова, по мнению политтехнолога, была цель визита лидера КНР.

"Не нужно было думать, что сейчас приедет Си и скажет: "конечно, держите миллион снарядов", а потом позвонит Зеленскому, говоря: "да, Володя, если сейчас ничего не подпишешь, то я Путину подарю миллиард снарядов и солдат еще пришлю ". Нет, сложные проблемы не имеют легких решений", – подчеркнул Шейтельман.

Михаил Шейтельман об итогах встречи Си Цзиньпиня и Владимира Путина: смотрите видео

Как влияет на партнеров решение МКС об ордере Путина

После оглашения Международным уголовным судом о выдаче ордера на арест Владимира Путина президент Сербии Александр Вучич заявил, что это было лишним. Однако это сомнительно может негативно повлиять на всеобщую поддержку Украины из-за недовольства наших союзников.

"Сербия не является близким партнером Украины и членом Евросоюза. Там не вводили санкции против России и в страну разрешен въезд любым российским чиновникам. Сербия также опровергала заявление, что передавала Украине боеприпасы. А Вучич является партнером России, в прошлом году он пытался склонить Украину к миру. Сейчас же он "переобулся", потому что Сербия хочет вступить в ЕС", – объяснил политтехнолог.

То, как Сербия оценивает ордер Путина, не указывает на раскол наших партнеров. Ни одна страна-союзник Украины не выступала против этого решения. Более того, министр юстиции Германии сказал, что Путина арестуют, если он приедет к ним в страну. Даже пресс-секретарь ЮАР заявил, что если Путин приедет в Южную Африку (у Путина летом запланирована поездка в ЮАР на встречу БРИКС – 24 Канал), то там будут оценивать этот приезд согласно Международному праву.

Влияние США на публичное объявление МКС

Михаил Шейтельман, кроме того, обратил внимание на то, что хотя решение Гаагского трибунала является независимым, но решение о публичном объявлении ордера на арест Путина – это политический ход. То есть, кто-то мог на это повлиять.

В Госдепе США знали, что месяц тому назад выписать этот ордер. А за этот месяц они могли посодействовать оглашению этого решения. Они не могут, конечно, повлиять на решение самого суда, но на огласку могли, почему бы и нет,

– заявил политтехнолог.

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