Американцы в ярости из-за Трампа: интервью Рашкина об интригах в Белом доме и встрече с Си Цзиньпином

В эксклюзивном интервью для 24 Канала американский политический обозреватель Юрий Рашкин проанализировал встречу Дональда Трампа с Си Цзиньпином и приглашение Владимира Путина в США. Также эксперт объяснил, почему Марко Рубио пригласил российского диктатора в Америку и как Мелания Трамп ведет собственную политическую игру.

Вашингтон может оказаться перед непростым выбором, ведь отношения США с Китаем все больше влияют и на войну России против Украины. Однако возможное приглашение Владимира Путина в США и контакты Вашингтона с Москвой могут изменить расклад сил вокруг переговоров.

Американский политический обозреватель Юрий Рашкин в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал визит Си Цзиньпина в Вашингтон, возможное приглашение Путина в США и роль Марко Рубио в контактах с Россией. Также он объяснил, как оценивает политику Дональда Трампа в отношении Китая и ее возможное влияние на продолжение войны против Украины.

Что будет с "адскими санкциями" против России и ее бизнес-партнеров?

Что будет с нахваленным законопроектом об адских санкциях со стопроцентными пошлинами для покупателей российской нефти? Решится ли Трамп применить их против Китая?

Что будет с этим законом? Довольно печально и вполне понятно. Во-первых, он будет искажен, и его будут использовать не так, как намеревались те, кто за него голосовал в подавляющем большинстве. То есть это предательство, по крайней мере, по духу.

Ожидается, что Трамп отменит или отложит санкции, которые должны быть введены против России или против кого-либо еще, кто ему не нравится, а вместо этого нанесет тарифный удар по Европейскому Союзу.

По крайней мере, это то, что ожидает конгрессмен Джим Хаймс, главный представитель меньшинства в Комитете по разведке Палаты представителей. Он ожидает, что санкции не вступят в силу, он отменит их через несколько недель, а вместо этого, наоборот, введет тарифы на тех, на кого не нужно, потому что раньше у него не было такой возможности.

И наконец, ему предоставили эту возможность. Правда, заявили, что это якобы в поддержку Украины и против России, но ему еще удалось втиснуть туда Иран, чтобы он торговался за право носить такую дубинку и никоим образом не помогать Украине.

Мы увидим, что была оказана поддержка продаже почти на три миллиарда долларов оружия, которое пылилось на складах Соединенных Штатов.

Но что интересно, даже эта помощь, полученная за счет денег Байдена, зачисляется в фонд новых средств, которые администрация потратила, – зачисляется в фонд восстановления Украины. Так что они никогда не упустят момента зачислить что-то дважды, если нужно, не помочь и положить себе в карман. Это просто постоянство их подхода.

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Си Цзиньпин по прибытии в Вашингтон и вот сейчас на пресс-конференции заявил, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками. Он сказал, что две страны должны работать вместе над стабильными отношениями, в которых сотрудничество является основой, а разногласия урегулируются. Почему добивается Пекин в этой игре?

С Трампом можно гнуть палку, а можно перегнуть палку. И когда мы смотрим на Иран, мы видим пример того, как палку перегнули. А Китай не хочет палку перегибать.

Они понимают, что Трампу нужно угодить. Трампу нужно обещать много денег. Они видят, как он устроен. Это очевидно. И у них есть ресурсы, у них есть козыри.

Поэтому они разыграют эти козыри, чтобы не просто выложить все на стол и сказать: "Трамп, ты проиграл, все твое – наше". Это слишком. А вот сказать: "Оп, смотрите, вы потеряли рубашку. Упс, вы потеряли штаны".

И это то, что сейчас Китай делает с помощью таких уступчивых шагов. Я не знаю, что хуже: если у нас будут хорошие отношения с таким Китаем или натянутые отношения с опасным Китаем.

Но, пожалуй, нужно понимать и думать о национальных интересах Соединенных Штатов, что Трамп в принципе не делает. Потому что если бы его волновала национальная безопасность Соединенных Штатов, он бы не продавал Китаю сверхсовременные чипы, что раньше было невозможно, а при Трампе стало возможным, потому что ему это приносит какую-то выгоду.

Национальная безопасность его не интересует. Что его волнует? Его волнует, чтобы его уважали, чтобы он был богат, чтобы можно было мстить.

А идея разделения мира – это что-то, что импонирует ему, ему нравится эта идея. Но, кстати, Трампа уже назвал пиратом сенатор Джон Кеннеди, очень красноречивый политик из Республиканской партии, который сказал, что люди злые, а у власти мы. Так что у республиканцев свои проблемы.

Многие обращают внимание на то, что этот визит не просто так состоялся именно сейчас, и, скорее всего, это продиктовано провалами Дональда Трампа на Ближнем Востоке. А будет ли Белый дом умолять Китай повлиять на Иран и помочь ему сейчас завершить этот конфликт?

Я вижу, что у Трампа сейчас есть такой горизонт событий, который называется третьего ноября. Нужно как-то дожить до третьего ноября, потому что у нас здесь, в Соединенных Штатах, АЗС как-то вышли из-под контроля.

Я смотрю на две заправки, расположенные недалеко друг от друга: на одной топливо стоит 4,29, на другой – 4,49. И у нас в Висконсине цены еще низкие. В Калифорнии, в Нью-Йорке цены, возможно, в два раза выше.

И поэтому люди понимают, что каждый раз мы переплачиваем два доллара за галлон, потому что президент решил, что Кушнер и Виткофф неверно поняли Иран.

Они были неопытными переговорщиками, что-то там не поняли в предложении Ирана, и теперь мы оказались в этой ситуации, и американцы обвиняют Трампа. Ему нужно уладить это до третьего ноября.

После третьего ноября наступит новый мир, который может быть коротким, а может быть долгим. Если это короткий новый мир, то это будет период между тем, когда Трамп проиграл, и тем моментом, когда ему нужно передать власть.

Почему это привело к шестому января, когда он проиграл выборы. Это тоже будет интересный момент, когда все начнет взрываться, потому что выборы заканчиваются. А в России тоже они разыграли пьесу под названием "Выборы". Теперь, кажется, у них идет полным ходом мобилизация.

Трампу нужно вести себя достойно, доказать, что он контролирует ситуацию, потому что ситуация выглядит очень плохо. Все дорожает, жизнь дорожает. Американцы хуже относятся к Республиканской партии и обвиняют ее во всем.

Поэтому придумывают какие-то фейковые имитации переговоров с Ираном в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее, хотя там никаких переговоров нет. Но Трампу нужно имитировать переговоры, чтобы рынки не сошли с ума и чтобы избиратель не сказал: "Куда он нас втянул? И какой у него план?" У него нет плана. Он просто действует как ему вздумается, по настроению, как это выглядит на телеканале Fox, когда он просыпается утром.

Как саммит с Си связан с рейтингами Трампа и внутренней политикой США?

Американские СМИ сейчас массово пишут о том, что у Трампа самый низкий рейтинг за всю историю. А этим саммитом он также пытается его поднять?

Последнее, что нас сейчас беспокоит, – это то, что он перерезал ленточку на вертолетной площадке в честь приезда Си Цзиньпина.

Американцы очень недовольны. И на ком это сказывается? Это сказывается на республиканских политиках, которые, в отличие от Трампа, не могут прятаться от людей и должны общаться с народом, а тут на них нападают свои, потому что свои недовольны.

Пока что мы видим, что республиканцы абсолютно недовольны тем, что Трамп втянул их в иранскую войну. И республиканцы ужасно недовольны Трампом, который сейчас полностью встал на сторону искусственного интеллекта.

Как Китай может ему здесь помочь? Трамп скажет что-то нелепое и будет думать, что это смешно. Может быть, кто-то сочтет это смешным, но чем беднее мы становимся, тем меньше нам смешно от его шуток.

Мы думали, что он придет и будет притеснять наших врагов, а он притесняет нас. Нам это очень не нравится, и все его шутки сейчас заканчиваются все менее и менее приятно. Когда он появляется на спортивных мероприятиях, его освистывают. С выборами у Трампа все ясно, но ему нужно дотянуть до конца.

Будет ли Трамп говорить о китайской помощи России в войне?

Зеленский заявил сегодня в интервью Wall Street Journal, что Китай передает России новые дроны, которые залетают прямо в окно и ждут, когда в помещение войдет человек, чтобы потом совершить атаку на него. Как на это будет смотреть или вообще будет ли поднимать этот вопрос Трамп в разговоре с Си Цзиньпином? И есть ли у него рычаг, чтобы заставить Пекин перекрыть кислород Кремлю?

Это ужасно. Во-первых, я не вижу, что Трамп по этому поводу как-то нервничает. Он считает, что мир делится на слабых и сильных. И вот так мы, видимо, отделяем слабых от сильных.

Он очень обеспокоен тем, чтобы к нему в окно не влетел никакой дрон. Поэтому он рассказывает о своем бальном зале так, чтобы мы все поняли, что там будет большая защита от дронов. То есть он знаком с этой угрозой. В этом смысле он не дурак.

Но нужно понимать, что "яйцо Кощея" здесь держит Украина. Потому что когда Украина наносит удары по России, Путин бежит жаловаться Трампу, который затем заявляет Украине и Зеленскому, что нужно перестать наносить удары по России, потому что как бы ни слушали Путина, может быть, Трампа послушают.

Тот факт, что Россия сама слабеет и не в состоянии зарабатывать и получать деньги за свои полезные ископаемые, – все это способствует прекращению и завершению войны.

Все, что делает Трамп, ведет к продолжению войны. Потому что когда Трамп приветствует Си Цзиньпина в Вашингтоне, в принципе, это означает, что он за продолжение войны, ведь Си Цзиньпин – это кошелек, это поставщик этой войны. Трамп его приветствует.

Какой вывод с чего следует сделать? Что Трамп решил, что Китай – его союзник, для него гораздо важнее Китай, чем Зеленский, с которым встретились в кулуарах Генассамблеи.

Поэтому Украине нужно понимать, очень четко видеть эти сигналы и еще сильнее наносить удары по Путину. Потому что Китай сейчас чувствует себя королем ситуации. Голый, не голый, но король.



Встреча Трампа и Си Цзиньпина / REUTERS

Зачем Марко Рубио пригласил Путина в США и почему разговаривал с Лавровым?

Когда Марко Рубио приглашает Путина приехать в США, у меня возникает вопрос: почему тогда он хочет именно трехстороннюю встречу, а не четырехстороннюю?

Ну, если бы это был какой-то матч по рестлингу или что-то с искусственным интеллектом…, но это слишком много людей, мне кажется, в комнате для принятия решений. Они в принципе встречаются для того, чтобы подписать соглашения, которые уже были выработаны.

Вся эта чепуха о смысле трехсторонней встречи исходит из того, что у Трампа сложилось представление, что эта война идет из-за того, что Путин и Зеленский ненавидят друг друга. Это какой-то детский сад, не имеющий никакого отношения к решению проблемы.

Если Путин и Зеленский проведут вместе всю жизнь, это не изменит ситуацию, потому что Путин будет по-прежнему стремиться к атаке и завоеванию Украины. И неважно, что происходит. Даже если Зеленского не будет, Путин все равно будет продолжать. Это понятно любому ребенку, кроме Трампа.

Но Марко Рубио здесь делает важную вещь. Он закидывает крючок. Он надеется, я подозреваю, что Путин не приедет. Это не похоже на российского диктатора. Он испугается.

Просто мне кажется, что Рубио должен лучше понимать угрозу, исходящую от России, что это не какой-то очередной вождь какого-то африканского племени. Рубио должен понимать ядерную угрозу в данном случае. Но главное, что Рубио должен понимать, насколько его президент зависит от этого человека.

И поэтому, если Трамп этого хочет, то мы это сделаем. Ответственность, в конце концов, ляжет не на Рубио, а на Трампа, потому что люди будут спрашивать: кто пригласил? Ну а Марко Рубио просто выйдет и скажет: "Президент Трамп пригласил".

Когда ты будешь госсекретарем у дьявола, значит, нужно вести себя так: следующих будем жарить вот этих, пожалуйста. Работа такая.

Так что Марко Рубио демонстрирует в определенном смысле общую беспринципность. Это очень печально, потому что многие люди возлагали на него большие надежды.

Юрий, а почему именно Марко Рубио встречался с главой МИД России Лавровым, а не Стив Виткофф или Джаред Кушнер?

Я думаю, что потому что это официальная встреча, это же возможность легитимизировать Россию. Это показуха.

Они там что-то решали? Да ничего они там не решали. Единственное, что я отмечаю каждый раз, когда я вижу теперь Лаврова, меня поражает, что он становится все более и более оранжевым.

Какую игру ведет Мелания Трамп и почему Белый дом воюет с прессой?

Офис Мелании Трамп, вопреки официальному запрету Белого дома, аккредитовал журналистов CNN и Politico на своем мероприятии в Нью-Йорке. Как это расценивать? Мелания решила пойти прямо против своего мужа? Она специально дистанцируется от безумных решений мужа и ведет свою политическую игру?

Я думаю, что здесь просто проявляется ее обычная натура. То, что мы видим раз за разом: если муж говорит "влево", то она идет "вправо".

Если муж говорит: "У меня прекрасные отношения с Путиным", она отвечает: "А он бомбит Украину".

Сегодня она сказала, что у нее тоже прекрасные отношения с российской стороной по вопросу возвращения детей.

Так. Но не будем забывать, что Трамп поблагодарил ее за то, что она помогла вернуть украинских и российских детей обратно.

Когда был марш нацистов в Шарлоттсвилле, он сказал, что с обеих сторон были прекрасные люди. То есть и те, кто был "за", и те, кто был "против". То есть он всегда и ваш, и наш.

Потом у него из-за этого регулярно возникают проблемы. Но вот такой президент, и главное здесь то, что не только Мелания признала право этих журналистов на работу и на первую поправку к Конституции, но и суд в некотором смысле с ней согласился, потому что только что вышло решение суда, которое отклонило иск Трампа и вернула этих журналистов.

Посмотрим, как это будет развиваться дальше. Трамп, конечно, будет подавать апелляцию. Но пока что система, скрипя, но работает. Это очень важно отметить.

А почему Дональд Трамп вот так наступает на грабли авторитаризма и решил воевать со свободной прессой и вообще с журналистами?

Потому что дела у него идут паршиво.

Так это же его не спасет. Что, у него дела начнут идти лучше?

Нет, но он всегда только побеждает. Он идет от одной победы к другой по жизни. Спросите его.

И поэтому, если постоянно появляется эта пресса, которая мешает ему рассказывать эту историю, а при этом все больше и больше людей явно его не любят, – он следит за опросами, он понимает, – значит, кто-то рассказывает им всякую ложь о Трампе. Кто?

Это как в России называют людей "иноагентами", так теперь, кстати, будут называть в Америке тех, кто борется с искусственным интеллектом. Но это признание того, что человек чего-то добился.

Вот сейчас мы будем наблюдать, что президент борется с прессой. Если вас выгнали из Белого дома, значит, вы чего-то добились.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.