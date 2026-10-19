Переговоры без Украины: в Китае ответили по поводу возможной встречи Си, Трампа и Путина

19 октября МИД Китая заявил о том, что нет информации о подготовке саммита лидеров КНР, США и России. Пресс-секретарь ведомства Мао Нин отказалась комментировать возможные переговоры о прекращении войны в Украине.

Об этом представительница китайского дипломатического ведомства сообщила во время брифинга.

Как в Китае комментируют информацию о встрече Трампа, Си и Путина?

Мао Нин отметила, что на данный момент у нее нет никакой информации, которую она могла бы предоставить прессе.

Журналисты просили ее подтвердить или опровергнуть слухи об организации встречи Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина.

Что известно о возможном саммите?

По данным СМИ, российский лидер еще 9 октября во время телефонного разговора предложил президенту США провести трехстороннюю встречу в рамках саммита АТЭС.

Это мероприятие запланировано на 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. Главной темой переговоров якобы должно было стать обсуждение путей завершения войны в Украине, однако по состоянию на середину октября Вашингтон и Пекин не дали четкого согласия.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Узбекистан подтвердил, что разговоры о возможном контакте между лидерами трех государств действительно велись.

Какова реакция Украины?

Официальный Киев резко осудил саму идею обсуждения судьбы государства без участия его представителей. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что российскому лидеру не место за столом переговоров, пока продолжается террор против гражданского населения.

Напомним, ранее мы писали, что в Кремле также прокомментировали слухи о саммите. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что стороны лишь упоминали о такой возможности, но предметных договоренностей относительно организации или повестки дня не было.

Кроме того, украинская сторона активно ищет собственные пути для дипломатического урегулирования, и Владимир Зеленский предполагал, что встреча с Путиным может состояться во время саммита G20 в США.