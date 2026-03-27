24 Канал Новости Украины Сибіга зустрівся з Рубіо: про що говорили
27 марта, 14:52
Сибига встретился с Рубио: о чем говорили

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с госсекретарем США Марко Рубио помощь Украине, давление на Россию и ситуацию на Ближнем Востоке.
  • Сибига отметил важность роли США в мирных усилиях, необходимости давления на Россию и Иран, а также подчеркнул вклад Украины как партнера по безопасности.

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Темой обсуждений стала дальнейшая помощь Украине, давление на Россию, а также текущая ситуация на Ближнем Востоке.

Встреча представителей обеих стран состоялась в рамках министерской встречи G7 во Франции. Об этом сообщил украинский министр в соцсети Х.

Что обсудили Сибига и Рубио?

В контексте встречи Андрей Сибига отметил, что роль американской стороны в продвижении мирных усилий для окончания войны остается критически важной, а предложения Киева являются реалистичными и вполне возможными.

Давление на Россию является ключевым для того, чтобы Москва прекратила войну. Мы также говорили о событиях на Ближнем Востоке. Позиция Украины заключается в том, что режимы в Москве и Тегеране работают вместе, чтобы продолжить войну, 
– написал он.

По его мнению, Россия и Иран вместе должны столкнуться с давлением. Украинский министр подчеркнул, что ощутимая помощь Киева государствам Персидского залива продемонстрировала роль Украины как партнера по безопасности и контрибутора.

"Вопрос противодействия российской агрессии против Украины должен оставаться приоритетным в международной повестке дня", – резюмировал Андрей Сибига, комментируя результаты встречи с американским чиновником.

Как Украина помогает на Ближнем Востоке?

  • Сейчас украинские эксперты работают на Ближнем Востоке и делятся опытом по защите от "Шахедов". Зато Украина одновременно рассчитывает на поставку ракет для систем противовоздушной обороны.

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что более 200 украинских специалистов были отправлены на войну в Иран. В то же время Дональд Трамп заверил, что США не нуждаются в помощи Украины.

  • К слову, Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение, которое закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности.