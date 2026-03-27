Сибига встретился с Рубио: о чем говорили

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Темой обсуждений стала дальнейшая помощь Украине, давление на Россию, а также текущая ситуация на Ближнем Востоке.

Встреча представителей обеих стран состоялась в рамках министерской встречи G7 во Франции. Об этом сообщил украинский министр в соцсети Х.

Смотрите также У Зеленского раскрыли, почему Россия снова срывает переговоры

Что обсудили Сибига и Рубио?

В контексте встречи Андрей Сибига отметил, что роль американской стороны в продвижении мирных усилий для окончания войны остается критически важной, а предложения Киева являются реалистичными и вполне возможными.

Давление на Россию является ключевым для того, чтобы Москва прекратила войну. Мы также говорили о событиях на Ближнем Востоке. Позиция Украины заключается в том, что режимы в Москве и Тегеране работают вместе, чтобы продолжить войну,

– написал он.

По его мнению, Россия и Иран вместе должны столкнуться с давлением. Украинский министр подчеркнул, что ощутимая помощь Киева государствам Персидского залива продемонстрировала роль Украины как партнера по безопасности и контрибутора.

"Вопрос противодействия российской агрессии против Украины должен оставаться приоритетным в международной повестке дня", – резюмировал Андрей Сибига, комментируя результаты встречи с американским чиновником.

Как Украина помогает на Ближнем Востоке?