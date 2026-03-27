Сибига встретился с Рубио: о чем говорили
Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Темой обсуждений стала дальнейшая помощь Украине, давление на Россию, а также текущая ситуация на Ближнем Востоке.
Встреча представителей обеих стран состоялась в рамках министерской встречи G7 во Франции. Об этом сообщил украинский министр в соцсети Х.
Что обсудили Сибига и Рубио?
В контексте встречи Андрей Сибига отметил, что роль американской стороны в продвижении мирных усилий для окончания войны остается критически важной, а предложения Киева являются реалистичными и вполне возможными.
Давление на Россию является ключевым для того, чтобы Москва прекратила войну. Мы также говорили о событиях на Ближнем Востоке. Позиция Украины заключается в том, что режимы в Москве и Тегеране работают вместе, чтобы продолжить войну,
– написал он.
По его мнению, Россия и Иран вместе должны столкнуться с давлением. Украинский министр подчеркнул, что ощутимая помощь Киева государствам Персидского залива продемонстрировала роль Украины как партнера по безопасности и контрибутора.
"Вопрос противодействия российской агрессии против Украины должен оставаться приоритетным в международной повестке дня", – резюмировал Андрей Сибига, комментируя результаты встречи с американским чиновником.
Как Украина помогает на Ближнем Востоке?
Сейчас украинские эксперты работают на Ближнем Востоке и делятся опытом по защите от "Шахедов". Зато Украина одновременно рассчитывает на поставку ракет для систем противовоздушной обороны.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что более 200 украинских специалистов были отправлены на войну в Иран. В то же время Дональд Трамп заверил, что США не нуждаются в помощи Украины.
К слову, Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение, которое закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности.