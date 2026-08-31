Ведь приближение избирательного цикла в Соединенных Штатах заставляет Белый дом искать эффективные инструменты влияния на международной арене. Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, отметив, что Вашингтон рассматривает возможность усиления финансово-экономического давления на Москву.

Беседа Бессента с Силуановым

По словам эксперта, поскольку до промежуточных выборов в США 3 ноября остается все меньше времени, Дональду Трампу необходимо демонстрировать избирателям конкретные результаты. Поскольку силовой инструментарий пока отложен в сторону, Белый дом делает основной акцент на финансовом аспекте.

Очевидно, есть логика в том, что Бессент с Силуановым обсуждали в первую очередь исключительно финансовый аспект. Похожим мог быть разговор, когда директор ЦРУ предупреждал российское руководство в Москве о том, что у Трампа есть серьезные намерения сосредоточиться на экономических инструментах,

– подчеркнул Жовтенко.

Он добавил, что из тройки основных торговых партнеров Ирана – Китая, Индии и России – именно Москва является самым слабым звеном. Поэтому Вашингтону проще всего и выгоднее всего оказывать давление именно на российский режим.

В то же время слухи о возвращении к прошлогодним мирным планам или ультиматумам не имеют под собой оснований. Зато Кремль сейчас больше всего страдает именно от экономической нестабильности и финансовых ограничений.

Есть повод для осторожного оптимизма. Возможно, россиянам хотелось бы вернуться к 28 пунктам, которые были в прошлом году, к ультиматумам и тому подобному. Однако у них это не получается. Это видно по многим параметрам. В частности, Трамп ощущает объективную слабость путинского режима. Эта слабость заключается не только в неспособности прорвать фронт или защитить свои объекты от украинских ударов, но и в критическом состоянии экономики и финансов,

– отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Трамп обычно занимает позицию сильнейшего и пытается давить на слабого. Нынешняя ситуация дает Украине и европейским союзникам шанс воспользоваться моментом для укрепления собственных позиций.

Жовтенко предположил, о чем говорили Бессент и Силуанов: смотрите видео