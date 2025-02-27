Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Переговоров по Украине не было, только проверяли намерения России,– Рубио о встрече в Эр-Рияде

Что США и Россия будут обсуждать в Стамбуле

Еще одна встреча между представителями США и России состоится 27 февраля в Стамбуле. Спикер Госдепа сообщил, что на ней планируется обсудить работу дипломатических представительств.

Чтобы внести ясность, в повестке дня нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности. Украина не стоит на повестке дня,

– отметил спикер.

Напомним, что предварительная встреча официальных представителей Россия и США состоялась 18 февраля в столице Саудовской Аравии– Эр-Рияди. На ней страну-агрессорку представляли Сергей Лавров и помощник российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Ушаков.

В состав американской делегации во встречи вошли спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф., госсекретарь Марко Рубио и советник национальной безопасности Майкл Волц.