Дональд Трамп пообещал не заключать никаких соглашений по Украине без участия Киева. Президент США планирует уделить особое внимание вопросу ядерной безопасности в ходе переговоров с лидерами Китая и России.

Об этом сообщили в Fox News после беседы их корреспондентки с американским лидером.

Ядерная стабильность вместо вопроса войны

Дональд Трамп подчеркнул готовность обсуждать с Пекином и Москвой исключительно ограничение ядерных вооружений. Комментируя наращивание ядерного арсенала китайской стороной, глава Белого дома выразил сдержанное недовольство.

Я бы хотел, чтобы они этого не делали,

– отметил Трамп.

Он добавил, что полностью открыт для взаимного проведения инспекций вооружений в Соединенных Штатах, Китае и России.

Трехсторонний саммит Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина запланирован на 19 ноября в Шэньчжэне. По предварительной информации Белого дома, ключевой темой станет ядерное нераспространение, тогда как вопрос войны в Украине стороны поднимать не планируют.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США и Китай способны быстро положить конец войне России против Украины. По его словам, для этого Вашингтону и Пекину достаточно скоординировать усилия и ввести совместные торговые санкции против Москвы.