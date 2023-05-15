"Нужно еще немного поработать": Зеленский и Сунак обсудили передачу Украине истребителей
Источник:The Guardian
Владимир Зеленский заявил, что вместе с премьер-министром Великобритании хочет создать "коалицию истребителей". По его словам, очень скоро будут объявлены некоторые важные решения по передаче Украине нового оружия.
Сунак на встрече с Зеленским заявил, что Великобритания уже относительно скоро сможет начать учить украинских военных пользоваться истребителями западного образца. Однако сама поставка все еще остается непростой задачей.
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"Коалиция истребителей": что обсуждали Зеленский и Сунак
Встреча Владимира Зеленского и Риши Сунака прошла в резиденции Чеккерс 15 мая. Несмотря на отсутствие четкого решения о передаче истребителей, Сунак заявил, что украинские военные уже летом могут начать учиться использовать F-16.
Зеленский же сообщил, что хочет образовать с Великобританией "коалицию истребителей", и что уже совсем скоро сможет объявить о важных решениях по F-16, однако над ними еще предстоит немного поработать.
Мы будем ключевой частью коалиции стран, оказывающих поддержку Владимиру и Украине. Как мы с Владимиром обсуждали, наращивание потенциала истребительной авиации – это не простая задача,
– заявил премьер-министр Великобритании.
Сунак отметил, что передача истребителей Украине затягивается, потому что требует не только собственного решения о предоставлении самолетов, но и налаживания логистики и подготовки пилотов.
Кроме того, 15 мая Риши Сунак подтвердил предоставление нового пакета военной помощи для Украины. В помощь должны войти сотни ракет для систем противовоздушной помощи и ударные беспилотники большой дальности. Пока премьер не подтвердил точное количество вооружения, которое Великобритания планирует передать Украине, однако заявил, что его страна сделает все возможное, чтобы "Украина была в сильнейшей позиции для обеспечения продолжительного мира".
Какое новое вооружение передают Украине партнеры
- Недавно Германия анонсировала новую помощь Украине на сумму 2,7 миллиарда евро. Это самый большой пакет помощи от Германии с самого начала полномасштабного вторжения. В списке анонсированного вооружения – артиллерия, противовоздушная оборона, бронированные машины и военно-инженерные средства.
- Новый пакет помощи Украине предоставляет и США. В него войдут дополнительные системы ПВО и боеприпасы и услуги спутниковой съемки. Стоимость этого пакета пособия будет составлять 1,2 миллиарда долларов.
- В Чехии люди общими усилиями собрали 2,3 миллиона долларов на РСЗО RM-70 для Украины и 365 ракет к ней. Деньги на вооружение собирали в рамках инициативы "Подарок Путину".